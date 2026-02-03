社會中心／陳崇翰 基隆報導

農曆春節進入倒數，不少民眾大掃除將大型家具丟棄，不過丟棄前，可要先注意有沒有暗抽夾層，新北市瑞芳區清潔隊員回收衣櫃時，發現抽屜裡有價值百萬的金飾，趕緊報警處理，通知失主領回。

民眾到派出所要領回遺失的物品，員警謹慎確認她的身分，因為遺失物，價值高達一百三十萬元民眾掉的就是這些金飾，三條金項鍊、一枚金戒指及一條金手鏈，總重約7兩多。事發就在31號新北市瑞芳區，民眾向里長通報，有大型衣櫃要丟棄，並將衣櫃放置在尖路一處空地，等待清潔隊前往回收。而在清潔隊員報前往回收衣櫃時，意外在衣櫃下方抽屜內發現兩個包包，打開後赫然發現裡面有不少金飾，立即將飾品送至瑞芳派出所報案處理。

大掃除注意! 清潔隊檢查丟棄衣櫃 驚見"百萬金飾"（圖／民視新聞）丟棄衣櫃是的失主兒媳婦，失主直到接獲警方通知之前，完全不知道衣櫃抽屜內藏有黃金，對於清潔隊的細心協助，直呼「真的是太幸運」。

大掃除注意! 清潔隊檢查丟棄衣櫃 驚見"百萬金飾"（圖／民視新聞）警方也呼籲民眾，春節前後是居家清潔、整理的高峰期，不要因一時疏忽，將貴重財物當垃圾丟棄，否則就算財神爺出面，也很難幫忙。

