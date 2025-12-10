大掃除注意! 20萬放西裝褲誤丟回收 警揮汗幫尋回

中部中心／張家維 南投報導

年終大掃除要注意！南投縣國姓鄉北山村就發生，有民眾回收舊衣物，結果將口袋內裝有新臺幣20萬元現金的西裝褲，誤丟進舊衣回收箱，著急地向警方尋求協助，警方最後翻轉回收箱，成功找回20萬元。

員警火速支援，翻倒舊衣回收箱，往裡頭挖呀挖，這次要搜找的是什麼？一旁民眾驚呼大叫，陸續從西裝褲的口袋挖出厚厚的兩疊千元大鈔！大把鈔票連同西裝褲丟回收箱，不是豪氣是大意！現金失主太太：「我就是要整理家裡，不小心把我老公的老西裝，我想說老西裝已經40幾年沒穿了，就給它丟掉，我不知道他裡面有放錢。」

大掃除注意！ 南投民眾２０萬放西裝褲 誤丟回收箱 警揮汗「翻轉」尋回

國姓鄉北山村村民不慎將口袋內裝有新臺幣20萬元現金的西裝褲 誤丟進舊衣回收箱（圖／翻攝畫面）









沉甸甸的兩捆千元大鈔共20萬元放西裝褲，南投埔里鎮北山村一名魏姓民眾，疑似家人不慎誤丟進舊衣回收箱，還好丟完立刻發現，想搶救但卻找不到回收箱管理人，趕緊直奔派出所搬救兵。





烈日下 魏姓民眾和2名員警揮汗找到西裝褲 尋回口袋裡的２０萬元現金（圖／翻攝畫面）









烈日下，魏姓民眾和2名員警反覆嘗試、汗水直流，最後不破壞箱體，以翻轉回收箱方式，從深處拉出西裝褲，從口袋中成功尋獲新臺幣20萬元現金。警方提醒大掃除，丟棄或回收時要先檢查，





國姓鄉北山村村民不慎將口袋內裝有新臺幣20萬元現金的西裝褲 誤丟進舊衣回收箱 警方協助尋回（圖／翻攝畫面）









