大掃除用1清潔神器秒乾淨 全聯教2招：去汙又除臭

過年前不少家庭忙著大掃除，全聯在官網分享多種清潔妙招，白醋中的醋酸成分不僅能快速去除汙漬與異味，搭配可樂以1:1比例清潔玻璃，再用刷子輕刷即可去除水漬；馬桶髒汙則可先倒入小蘇打粉，再加入白醋，靜置5分鐘後刷洗就可清潔溜溜，但家事達人陳映如提醒，小蘇打與白醋應分開使用，先用小蘇打去除汙，再用白醋去除殘留粉末，才能達到最佳清潔效果。

全聯於官網「生活小百科」指出，白醋除了可用來醃漬小菜外，成分中的醋酸也具有快速去除汙漬與異味的效果，是居家清潔的好幫手，只要搭配適合的清潔材料，白醋就能發揮出意想不到的清潔威力，讓家務變得更輕鬆。

全聯分享兩款簡單妙招，將白醋與可樂以1:1比例混合，噴在玻璃上後搭配清潔刷，即可輕鬆去除水漬；另一個方法是將小蘇打粉倒入馬桶內，再倒入白醋，會產生大量泡沫，等待約5分鐘後使用馬桶刷，即可去除汙垢並保持馬桶潔淨；全聯強調，這些方法輕鬆除垢又不傷手，是居家清潔的「神隊友」。

針對小蘇打和白醋的清潔組合，家事達人陳映如提醒，別混合使用，因白醋的酸性和小蘇打的鹼性會互相中和，反而無法提升清潔力，建議分開使用，先用小蘇打清潔去除汙，再用白醋噴過一次，去除殘留的小蘇打粉末，效果更佳。

