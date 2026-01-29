大掃除眾合心 台東香積廚房煥然新

除舊布新迎新春。慈濟台東聯絡處，湊齊一眾志工，替香積廚房清掃門面。

廚房地板截油槽開盲盒，累積一年、厚厚的「成果」曝光了。

濕冷的天，火熱的心，加上早起婆婆媽媽們「生活智慧王」的一手絕活。

慈濟志工 蔡淑貞：「今天是我們(台東聯絡處)，香積廚房大掃除。」

拿上掃除武器，直搗最容易藏污納垢的心臟地帶「香積廚房」，不過平常有備無患，哪還需要臨時抱佛腳？

慈濟志工 羅素娥：「仁愛協力交接，我們每個月交接，(廚房)都會打掃很乾淨，然後來交接給下一班的人。」

地板，泡泡浴伺候，鍋碗瓢盆享受拋光按摩，分進合擊，給慈濟台東聯絡處的廚房換上一塵不染的新裝，突然有種春節提早來敲門的感覺。

