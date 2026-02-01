大掃除禁忌多！專家曝「黃金時辰」由內往外掃 9樣窮氣物不丟恐破財

大掃除不能隨便亂掃，專家指出，最佳時機是農曆十二月廿四的「送神日」，另外，家中9樣窮氣物要盡速丟棄，若留著恐破財。示意圖／取自pixabay

農曆春節將至，家家戶戶正忙著除舊佈新，但你知道大掃除不僅是清潔環境，更是影響來年運勢的關鍵嗎？命理專家指出，打掃有「黃金時辰」與特定順序，且家中若堆積破損、過期的物品，恐形成「窮氣」阻礙財運。本文整理出大掃除開運全攻略，教您如何掃出好運，讓2026馬年馬到成功、馬上有錢！

把握「送神日」黃金時辰 掃除順序由內而外

命理專家毛衣老師指出，大掃除並非隨便挑一天即可，最佳時機是農曆十二月廿四的「送神日」。這天神明返回天庭述職，此時進行大掃除，象徵將舊年的晦氣與不順一併清空，讓家中氣場重新流動。

廣告 廣告

毛衣老師特別提醒，若想讓財運一整年都旺，打掃順序務必「由內而外」，建議先從室內、客廳、臥房開始整理，最後再清掃至陽台、門口，象徵將晦氣掃出門，避免財氣被堵住，讓好運自然流入。

囤積已久的髒物應立即丟棄，如炸毛牙刷、用禿的洗臉巾，應遵循「財不入髒門」原則清理。示意圖／取自pixabay

年前斷捨離！這9類「窮氣物」留著恐破財

大掃除的核心在於「扔」，小紅書博主「林錢｜理性版」整理的「窮氣清單」近期在網路瘋傳，加上命理專家楊登嵙的建議，以下9大類物品若不丟棄，恐影響家運與健康。

1.破碗、破杯、破盆： 使用有裂紋或缺口的餐具，除了有割傷危險，風水上更象徵飯碗不保、引發意外及破財。

2.枯死植物、乾燥花： 枯槁死氣是衰敗之象，易滋生黴菌並引發病痛；「乾花」則被部分觀點認為不宜久放。

3.損壞不修的家電： 堆積壞掉的電器會產生不穩定的磁場，導致家運、財運衰敗。

4.破損、變形的鞋襪： 穿爛的拖鞋、破洞的襪子、壞掉的雨傘（諧音「散財」），不僅有礙觀瞻，也留不住財氣。

5.過期食物與藥品： 冰箱角落的不明冷凍肉、發霉砧板、過期藥物，除了損害健康，腐敗之氣也會使運勢下滑。

6.老舊娃娃、人偶： 容易附著陰氣或滋生細菌，恐引發犯小人、靈異現象或病痛。

7.舊雜誌、型錄： 在潮濕環境下易發霉，堆積過多無保存價值的紙張會導致「過氣」，影響運勢。

8.囤積已久的雜物： 如炸毛牙刷、用禿的洗臉巾、囤積一年的一次性筷子等，應遵循「財不入髒門」原則清理。

9.看了心情不好的物品： 會觸景傷情的舊物帶有負面能量，易導致心情鬱悶、健康下滑。

若想讓財運一整年都旺，打掃順序務必「由內而外」。示意圖／取自freepik

2026馬年佈局：顧好「這5個位置」旺整年

清除完晦氣後，緊接著就是招好運。知名命理老師湯鎮瑋提醒，家中氣場穩不穩直接影響整年運勢，建議在以下5個關鍵位置進行佈局。

大門：放置紅地墊招財引氣，或懸掛葫蘆擋煞去病氣。

玄關：使用艾草除穢噴霧，淨化進門的雜氣，轉運迎財。

客廳：在明財位擺放吉祥擺設，打開招財轉運的總開關。

廚房：鋪上財庫地墊，象徵食祿不斷、福氣滿盈。

東方、東南方：擺上天官賜福卡，讓新的一年有福又有財。

專家強調，年底大掃除是整理心境與能量的過程，透過「先除穢、後開運」，替新的一年打下好基礎，讓財氣、貴人與好事在2026年一次到位。



回到原文

更多鏡報報導

Buffet怎吃回本？「餓整天」是大忌 專家揭4秘訣：喝氣泡水食慾大增

年終4.4個月卻想哭！台銀女曝「實領金額」淚崩：買房不敢想 看這行破百萬超羨慕

雜貨店闆娘堅持28年不熬夜！背後真相藏「超大洋蔥」 網淚讚：人間菩薩

只愛阿公！42歲中國男「連續性侵」3老翁...遭逮後全認了