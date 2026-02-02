大掃除竟成致命危機！6歲女童吸入黴菌粉塵，腦部遭侵蝕出現20多個空洞
農曆新年快到了，家家戶戶都在大掃除，但這看似再平常不過的大掃除，竟差點奪走一名孩子的性命。根據中國媒體的報導，河南鄭州近日傳出一起罕見案例，一名6歲女童持續高燒長達17天，經檢查發現腦部竟出現20多個大小不一的空洞，腦部組織遭嚴重遭受破壞，元兇竟是來自長期空置老屋中的黴菌——煙麴黴菌。
女童家屬表示，女童隨家人返鄉整理多年未住人的老房子時，短時間內大量吸入黴菌粉塵，沒想到真菌孢子經由呼吸道進入體內，隨血液侵入腦部，造成嚴重感染。醫師直言，若是沒有及時治療，整個腦部恐怕都會被破壞掉。
從影像中可見，女童腦部布滿宛如被啃食過的空洞，醫師形容：「一個個窟窿，大約20多個，非常罕見。」確認是煙麴黴菌感染導致的腦組織壞死。
醫師指出，煙麴黴菌常見於潮濕、不通風、長期無人居住的空間，如牆角、衣櫃、床墊、天花板等隱蔽處，孢子直徑僅約2至10微米，肉眼難以察覺，卻可輕易隨呼吸進入人體。對免疫系統尚未成熟的兒童，以及免疫力較低的長者而言，感染風險特別高。
醫師提醒，清理長期閒置的老屋時，務必做好防護措施，包括：避免讓兒童進入或參與清掃；成人清潔時應配戴N95口罩、手套與長袖衣物；先充分開窗通風至少30分鐘；避免直接掃地揚起粉塵，改用濕布擦拭；嚴重黴變處可使用除黴劑或直接更換。清潔完成後，也應再次全面擦拭，降低殘留風險。
（記者李政純整理 ，圖片來源：motionelements）
