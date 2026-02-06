大掃除藥品別亂丟「5類要回收」 藥水不能倒馬桶

農曆春節前大掃除，在整理藥品時，若發現過期先別隨意丟棄，衛福部食藥署提醒，不同藥品有不同的處理方式，一般藥品可以直接丟進垃圾袋，隨一般垃圾焚化處理；不過特殊藥品如針劑、抗腫瘤藥品、抗生素、荷爾蒙藥品及管制藥品，需拿回醫療機構或藥局回收；另外藥水切勿倒入馬桶或水槽，先將吸水物質像是咖啡渣、茶葉、報紙等裝進夾鏈袋中，再把藥水倒入，密封後才丟到垃圾袋。

食藥署在官網表示，治療療程已結束卻未服用完畢的藥品、已過期或變質的藥品都建議予以丟棄。藥品包裝標示的「保存期限」是指未開封的情況，開封已久也應丟棄。

至於要怎麼丟？食藥署說明，特殊藥品如針劑、抗腫瘤藥品、抗生素、荷爾蒙藥品及管制藥品，需拿回醫療機構或藥局回收；一般藥品可以直接丟進垃圾袋，隨一般垃圾焚化處理。

食藥署提到，藥水切勿倒入馬桶或水槽中，應先將吸水物質如砂土、咖啡渣、茶葉、報紙等，放進夾鏈袋或塑膠袋中；再將將藥水倒入袋中後確實密封；最後丟進垃圾袋隨一般垃圾焚化處理。

另外食藥署提醒，年節時期如果有出國或出遊規劃，正在使用慢性病用藥的民眾，應隨身攜帶藥品；一般民眾也可至藥局詢問藥事人員，準備旅遊常備用藥，以備不時之需。

