大掃除要當心！春節鍋具丟錯罰6千 環保局公布正確分類法

春節將至，許多家庭準備汰換廢舊鍋具，環保單位特別提醒民眾注意正確的丟棄方式。根據材質不同，處理方法各異，若未依規定處理，最高可面臨6000元罰鍰。

環保局指出，金屬材質的廢棄鍋具可透過資源回收車處理。（示意圖／PEXELS）

環保局指出，金屬材質的廢棄鍋具可透過資源回收車處理，包括不沾鍋、生鐵鍋、銅鍋、鋁鍋、不鏽鋼鍋等，均屬廢金屬類別。此外，電鍋、氣炸鍋、菜刀、湯匙、金屬筷子及金屬鍋鏟，同樣可在垃圾清運時間交由資源回收車回收。

然而，並非所有廚具都能回收處理。矽膠鍋鏟及複合材質鍋具不在回收範圍內，必須當作一般垃圾處理。陶瓷鍋具等非玻璃製品同樣屬於一般垃圾類別，若有破裂情況，應單獨包裝並清楚標示「易碎」字樣，再交給清潔隊員處理。

鍋鏟的回收與否關鍵在於材質判別。金屬製鍋鏟可交由清潔隊資源回收車處理，但矽膠鍋鏟或可伸縮矽膠餐具則不可回收，須以一般家庭垃圾方式處理。

環保局強調，民眾若未依規定棄置垃圾或未使用專用垃圾袋，將依據《廢棄物清理法》開罰，罰鍰金額為1200元以上、6000元以下。

