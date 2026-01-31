大掃除見鼠糞別掃！今年首例死亡個案 漢他病毒傳染途徑、症狀與過年清掃SOP一次看

疾病署昨（30）日公布，今年國內首例漢他病毒症候群死亡個案。一名北市70多歲老翁近期無國內外旅遊史，發病後快速惡化，短短8天因敗血症併多重器官衰竭不幸過世，且住家附近捕獲的老鼠中有2隻驗出病毒陽性。

胸腔及心臟血管外科醫師、台灣基進台北市黨部主委吳欣岱提醒，漢他病毒死亡率高達15%，呼籲民眾過年大掃除要注意，清理鼠糞時要戴口罩與手套，以免揚起病毒微粒吸入感染。但究竟什麼是漢他病毒？該如何預防？漢他病毒又有哪些症狀？《民報》整理懶人包帶您一次看懂。

住家周遭鼠輩橫行 2鼠驗出病毒

疫情調查發現，該名個案住家周邊長期有鼠類出沒。衛生局與環保局於1月23日前往現場進行捕鼠、環境噴消與衛教防治作業，並於27日對同住家人進行採檢，血清結果均為陰性。

疾管署指出，環保單位在個案住家周邊共捕獲4隻老鼠，其中2隻檢出漢他病毒抗體為陽性。環保局已於30日針對個案住家半徑200公尺範圍內，完成噴消、孳清、投藥與滅鼠等措施。

疾管署：歷年病例以中高齡男性為主

疾管署表示，這是國內2026年首例漢他病毒症候群確診病例，病例數與過去數年同期相近。自2017年至今，國內累計44例確診，患者以男性及40歲以上族群居多，顯示中高齡族群仍為高風險族群。

漢他病毒非常難搞 過年大掃除見鼠糞別掃

吳欣岱補充，漢他病毒屬人畜共通傳染病，多因接觸鼠類排泄物、分泌物或遭咬傷而感染，遭感染後可能引發出血熱、急性腎衰竭或肺部症候群，造成肺水腫、呼吸困難等，形容是一個「非常難搞的疾病」。

吳欣岱補充，其死亡率依病毒型別約介於1%至15%。隨著春節將近，民眾進行居家清掃時務必做好防護，看到家中雜物間、周圍巷弄有老鼠糞便務必小心，並建議打掃時戴口罩及手套，避免有吸入病毒微粒風險，才能安心過年。

疾管署提醒，病毒多經由吸入遭鼠類糞尿污染的飛沫傳播，因此大掃除時若發現鼠糞，切勿掃地或吸塵以免揚塵吸入，正確做法應採取「濕式清理」，佩戴口罩與手套後，先以1：9稀釋漂白水消毒並靜置30分鐘，再用拋棄式紙巾擦拭並密封丟棄，以降低感染風險。

Q1：什麼是漢他病毒？

疾管署指出，漢他病毒症候群是由漢他病毒引起的人畜共通傳染病，在自然界的主要宿主為鼠類等齧齒類動物。台灣目前已知至少有多種鼠類可能攜帶漢他病毒，人類並非自然宿主，而是因接觸環境而受到感染。

Q2：漢他病毒傳播途徑？

病毒存在於被感染老鼠的尿液、糞便及唾液中。人類主要經由呼吸道吸入遭受病毒污染的飛沫（例如掃除時揚起的塵土）而感染；接觸被污染的物體或被帶毒老鼠咬傷也會感染，因此清掃環境時揚起灰塵，是重要的潛在感染風險之一。

•高風險區：廚房、倉庫、市場、水溝、防火巷等老鼠易躲藏處。

Q3：感染後有哪些症狀？

漢他病毒症候群主要分為兩大類臨床表現：

漢他病毒出血熱：

特徵：發燒、血小板減少、急性腎衰竭。

病程：突發性發燒持續3-8天，伴隨結膜充血、背痛、腹痛、嘔吐；第3-6天可能出現出血症狀，甚至轉為急性腎衰竭。

漢他病毒肺症候群：

特徵：早期發燒、疲倦、肌肉痛；後期咳嗽、呼吸急促。

危險性：一旦心肺不適症狀出現，可能迅速惡化為呼吸衰竭與休克。

Q4：大掃除發現鼠糞怎麼辦？

防護： 戴上口罩、橡膠手套，並打開門窗通風。

消毒： 使用稀釋漂白水（100cc市售漂白水+1公升清水），潑灑於污染處，靜置30分鐘。

清理： 使用紙巾或抹布清除污物，密封於垃圾袋後丟棄。

疾管署說明，預防之道在於落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」三不策略。民眾應封堵家中鼠洞縫隙，將食物與廚餘密封收納，尤其是廚房、倉庫與防火巷等鼠類熱區更需加強清潔，從源頭阻斷傳染途徑。