大掃除越掃越髒？他曝9成民眾「順序全錯」：第一步拿抹布是大忌

歲末年終大掃除，486先生提醒民眾應掌握「邏輯」而非蠻力，才能事半功倍。示意圖／取自pixabay

歲末年終進入大掃除旺季，不少民眾光是想到累積一整年的居家髒亂，就感到腰痠背痛、遲遲不敢動手。知名家電達人486先生對此表示，大掃除的關鍵在於「邏輯」而非蠻力，許多人越掃心越累，主要原因就是順序錯了。他建議採取「減法清潔術」，遵循先大後小、由上而下的動線，並善用科技工具，才能輕鬆除舊佈新。

❌錯誤一：上場就拿抹布！大掃除首步其實是「減量」

針對多數人最常犯的錯誤，486先生強調，「大掃除的第一步，其實不是清潔，而是減量。」不少人一開始就拿起抹布，從桌面、櫃子一路擦起，看似勤勞，實際上卻只是把灰塵撢得到處飛。

他建議，動手前應先檢視環境，將損壞、長年堆積未用的大型家具與家電果斷清運，「東西少了，空間才會出來，後面的清潔才有意義。」這不僅是整理物品，更是一種心理上的「斷捨離」，為新的一年清空生活壓力。

大掃除順序由上而下，最後再吸拖地板落塵。（圖／486團購提供）

❌錯誤二：清潔順序顛倒！地板竟然要「最後掃」

第二個常見錯誤則是「清潔順序顛倒」。486先生指出，許多人習慣先掃地、拖地，接著才擦櫃子、清燈具，結果灰塵落下，地板又得重來一次。

他提醒，大掃除應遵循「由上而下、由內而外」 的原則：先從天花板、燈具、櫃體上方開始，讓灰塵自然飄落至地面。最後再一次處理地板。透過正確的物理動線，才能真正做到事半功倍。

❌錯誤三：一條抹布撐全場！過度依賴傳統勞力

至於第三個錯誤，486先生點出民眾過於「依賴體力」。在科技發達的年代，面對頑強的廚房油垢或陳年污漬，與其反覆用力刷洗，不如善用「高溫蒸氣」等工具先軟化髒污。

他分享，日常灰塵可交由掃地機器人或洗地機維持整潔，大掃除時只需針對「死角」加強即可。把體力省下來，留給家人相聚與好好休息，才是聰明的掃除邏輯。



