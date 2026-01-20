大掃除迎金馬年 台中「清潔月」啟動

環保局宣導減碳永續環境及垃圾廚餘減量。

為迎接農曆新年，台中市政府環保局日昨於潭子區甘蔗里，號召環保志工隊展開「台中清潔月」熱身活動。現場集結約80位志工與民眾捲起袖子、響應環境清掃。環保局藉此呼籲，市民應落實「愛物惜物、能修就修、資源循環」的精神，並鼓勵提早開始年前大掃除，將廢棄物「化整為零」排出，不僅能減輕垃圾清運負擔，更能讓各行各業從容不迫地迎接金馬年。

環保局長吳盛忠表示，今年度「台中清潔月」自1月19日起至2月15日止。針對家戶申請「大型廢棄家具清運」或「抽化糞池」需求，吳局長特別提醒市民應盡早向各區清潔隊預約，以便規劃排程。此外，在長達9天的過年假期中，環保局維持「垃圾清運不打烊」服務，提供定時定點收運點，讓民眾在連假期間仍能維持居家環境整潔。吳局長也嚴正提醒公司行號，切勿將溶劑、油漆等廢液直接沖入排水溝，以免造成河川污染。

甘蔗里環保志工隊長陳欽超指出，志工隊每月固定動員進行環境維護，並透過責任分區擴大服務範圍。最能凝聚隊員向心力的，不是華麗餐點，而是志工親手烹煮的薑湯與粥品。在後疫情時代，志工們仍秉持環保初心，自備碗筷盛裝後帶回家中享用。活動中，高齡88歲的志工林戴芙麗女士精神矍鑠，她感性表示：「我從鄉公所時代就加入志工隊至今，雖然清晨低溫家人勸我留在家，但我還是想靠自己的雙腳走出來，為環境盡一份力。」

環保局強調，早期農業社會因平時農忙，習慣累積到過年前才一次性大掃除，造成短時間內廢棄物暴增。隨著時代變遷，環保局將「清潔週」擴大為「清潔月」，就是希望市民能翻轉舊觀念，利用這一個月的時間，從容地處理家中物品。透過「能修就修、能用就用」延長物品壽命，從源頭減量，落實資源循環，共同邁向零廢棄的永續生活目標。