大掃除過期食物別急著丟！專家曝這幾款沒變質還能吃

最近快要過年，家家戶戶都在大掃除，冰箱裡常常出現一些過期卻完好的食材，很多人捨不得丟，想著「是不是還能吃？」。對此，食品顧問布萊恩郭雷（Bryan Quoc Le）指出，多數食品的「有效期限」或「最佳賞味期限」其實是提醒風味與品質，而非安全界線。美國農業部也表示，除了嬰兒配方奶粉，多數食物即使過期，只要保存方式正確、沒有變質跡象，其實仍可安心食用。不過，專家提醒，肉類、海鮮、乳製品、蛋類和熟食過期後仍有風險，即便外觀正常，也可能滋生肉眼看不到的細菌，如李斯特菌或沙門氏菌，最好直接丟掉。









專家指出罐頭食品只要存放在陰涼乾燥處，多數可以比標示期限多保存1到2年。(示意圖非關此新聞/林進龍攝)

根據《delish》報導專家整理了6大類過期後仍可能吃的食物：罐頭食品只要存放在陰涼乾燥處，多數可以比標示期限多保存1到2年，但罐身膨脹、滲漏或有異味就不能吃；乾燥義大利麵、米，以及未開封的零食與早餐穀片，只要包裝完整、沒受潮或異味，過期數週甚至數月通常沒問題；冷凍食品在適當冷凍條件下安全性幾乎不受影響，只是口感可能變差；味噌、泡菜、天貝等發酵食品會持續發酵，風味或質地可能改變，但多半不會危險。烹飪講師艾蜜莉西蒙斯建議，食用前仍應用「看、聞、嘗」判斷食材是否變質。

過年大掃除「冰箱過期食物」別急著丟！專家曝這幾款沒變質還能吃

專家表示白米只要包裝完整、沒受潮或異味，過期數週甚至數月通常沒問題。（示意圖非關此新聞／民視新聞資料照）

專家提醒，與其死守日期，不如掌握3個判斷原則：食物是否有異味、變色、發黏或長黴，以及包裝是否破損或膨脹。掌握正確保存與判斷方式，不僅能減少浪費，也能替荷包省下一筆錢。研究顯示，美國消費者因不懂日期標示，每年丟掉約30億磅食物，相當於70億美元浪費。理解標示背後的真正意義，對家庭荷包和環境都是雙贏。

過年大掃除「冰箱過期食物」別急著丟！專家曝這幾款沒變質還能吃

