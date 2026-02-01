大掃除釀禍！6歲女孩高燒17天「腦破了20個洞」 醫生揭恐怖元凶

久未居住的老房恐有黴菌。示意圖,取自Unsplash



春節將至大掃除了嗎？需小心悲劇發生了！中國河南省鄭州市一名6歲女童，近日不明原因持續高燒17天，有意識不清症狀，送醫經詳密檢查才發現腦部出現超過20個空洞，才知是真菌嚴重侵蝕腦部，再晚一點恐回天乏術，而醫生解釋，這真菌是煙曲黴菌，推測是女童隨家人大掃除老房子時，不慎吸入帶有黴菌的粉塵才被感染了。

根據《紅星新聞》報導，鄭州一名女童日前隨家人回無人居住的老家打掃一番，後來開始發高燒且連續17天，家屬送醫再轉送大醫院，才發現原來是被煙曲黴感染腦部，從CT顯影腦部竟被侵蝕超過20個洞，相當駭人，幸好經對症下藥女童的狀況才逐漸穩定好轉。

經詢問親屬病程，醫師推測女童可能是在大掃除時吸入大量粉塵，黴菌孢子經呼吸道進入體內，再加上幼童的免疫系統較脆弱，黴菌便侵入血液攻擊腦部，狀況罕見，若未及時治療恐釀不可逆腦損傷。

醫師提醒，煙曲菌多在不通風且潮濕的地方，譬如衣櫃、牆角等地方，免疫力低族群容易侵襲，因此打掃時先後都需環境通風至少30分鐘以上，過程中避免用掃帚掀起粉塵，可用濕布或吸塵器，發現黴菌可以用除黴清潔劑處理，或者直接更換。至於打掃人員可配戴口罩、手套和長袖長褲。

