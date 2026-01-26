大掃除順序搞錯「好運全掃光」！達人曝開運3秘訣
再過一個月就要迎接農曆春節，家家戶戶準備展開年度除舊布新工程。在傳統習俗中，大掃除不僅是整理環境，還具有「掃除晦氣、迎接新年好運」的象徵意義。家事達人486先生特別提醒，大掃除若搞錯順序，不僅事倍功半，還可能把好運「掃出門」；建議掌握「由上而下、由內而外」原則，並善用科技工具，才能在年前輕鬆搞定繁重家務。
掌握「先斷捨離、後清理」：氣場流通是關鍵
486先生指出，許多人拿起工具就拚命掃，卻忽略了「氣場」的流動。正確的邏輯應是 「先丟棄、後清理」，先將家中缺角的碗盤、壞掉的家電及過期雜物清出，避免堆積陳年穢氣。
在清潔順序上，應遵循兩大原則：
由上而下：
先清理天花板、燈具、櫃頂灰塵，最後再清理地面，以免灰塵二次汙染。
由內而外：
從房間最深處往門口方向清掃，象徵將過去一年的霉氣與不如意 「統統掃出家門」。
3大財位重點區：玄關、廚房、浴室不能馬虎
居家風水中有幾個重點區域攸關全家人的財運與健康，更是大掃除的重中之重：
玄關（門戶氣道）：
鞋櫃若雜亂發臭容易擋財路。建議清理丟棄破損舊鞋，保持乾淨通風，並將空氣清淨機置於近玄關處淨化。
廚房（家內財庫）：
冰箱象徵「聚寶盆」。年前應檢視食物效期並擦拭乾淨，重新放入新鮮食材，象徵來年衣食無虞。
浴室（避陰保健康）：
浴室最易聚陰，若水垢、霉斑未清或排水孔堵塞，容易影響健康運。建議趁年前進行深層除霉。
科技代勞省時省力：高溫蒸氣助防疫
隨著科技進步，現代人的掃除習慣已逐漸改變。傳統掃把容易揚塵，反而讓過敏原散布。486先生建議，不妨選擇可吸拖一體的無線吸塵器或自動掃地機，不僅能大幅縮短打掃時間，部分具備「高溫蒸氣功能的款式，更能同步提升衛生需求。年前時間寶貴，用對方法能省下更多力氣，以最強「好氣場」迎接嶄新的一年
