大掃除5祕訣！清潔達人教你「先丟再掃」免硬刷

彭婉如基金會長期透過如家事服務等彈性時間工作支持二度就業婦女再就業，在裡面從事16年家事清潔的湯慧貞更是成為督導、指導其他家事服務員，今天她出席環境部記者會時公布先丟再掃、由上而下、清潔劑、分區打掃及廚房油垢清潔法，讓大家可以清鬆打掃。

湯慧貞表示，清潔前應先整理，如先把過期食物、調味料、雜物等清除，而如一年沒穿到的衣服等也建議清理，先騰出清理空間以方便打掃；由餘灰塵會飄落，建議打掃時先從天花板、燈具等掃起，最後再清潔地板；清潔劑不用太多，建議要有如洗碗精等中性清潔劑、小蘇打粉用來清除廚房油垢、檸檬酸則可用來處理浴的的水后、皂垢及尿垢。

環境部今天邀請家事達人教導民眾如何輕鬆大掃除。（林良齊攝）

湯慧貞建議，可以採分次分區打掃，如首次先處理較雜亂的客廳及玄關、也容易有成就感，第二次可以處理浴室及臥室、增加舒適感，最後再處理廚房，整體就能有「除舊佈新」的感覺。

至於讓大家最頭痛的廚房油垢，湯慧貞指出，如油網、爐架等不用硬刷，可以善用小蘇打粉等浸泡法處理，泡完之後輕刷即可清掉油汙。

此外，為了方便民眾打掃清潔、垃圾清運等規劃，環管署也在其官網上公布各區域春節前垃圾清運時間，大多為收到除夕下午，並於初四或初五陸續恢復收運。

