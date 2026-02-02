大排長龍搶駿馬迎福春聯、紅包袋 高虹安回歸主政展現高人氣

照片來源：民眾提供

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

新竹市政府印製「駿馬迎福」春聯、金馬年紅包袋、開運福袋，自今（2）日上午8時30分起，於東區區公所、北區區公所、西區區公所、稅務局、市府服務台等5處開放民眾索取，另透過鄰里系統派送19萬4千份。今日一早，還沒開始領取前，許多民眾已攜家帶眷大排長龍在市府耐心等待，現場氣氛熱鬧，也反映出新竹市長高虹安回歸主政下的高人氣。

農曆新年將至，高虹安近兩日走訪新竹果菜批發市場及北門市場，向辛勤打拚的攤商朋友，及前來採買年貨的市民發送「駿馬迎福」的一元小紅包，提前向大家拜年，祝福市民朋友馬上幸福、馬上平安，馬上賺大錢。

高虹安所到之處，人氣之高，許多民眾都向其表達強烈支持。高虹安表示，傳統市場是市民日常生活中不可或缺的重要場域，新竹果菜批發市場肩負大新竹地區蔬果供應重任，而北門市場則於去年完成拆除重建並重新開幕，在保留傳統市場機能的同時，提供更安全、舒適的消費環境。市府特別於年節前夕向第一線攤商表達感謝，也希望透過新春祝福，為大家帶來好運與好兆頭。

新竹市府今日起則開放民眾索取「駿馬迎福」新春春聯，許多民眾一早就到市府守候，期待能率先拿到高虹安市府發行的春聯，分享好運氣。今年是丙午馬年，象徵活力與突破，市府特別推出「駿馬迎福」主題春聯，特別邀請新竹在地書法名家王晴頌老師親自揮毫，傳遞「積極向上、馬到成功」的祝福。

另外，有媒體今日以「高虹安應會以無黨籍爭取連任」為題報導，指稱高虹安「若無意外，年底應是維持無黨籍身分參選」。高虹安隨後發出回應表示，對於媒體專訪內容指稱她將以「無黨籍爭取連任」一事，該報導內容純屬「過度解讀」，不僅未經本人確認，亦非原話或原意，她對此深表遺憾。

高虹安進一步表示，對她而言，現在最重要的就是守護新竹市的發展、努力推動市政，不負市民託付。她強調，現階段尚未討論任何選舉規劃，將市政工作做好最重要，謝謝大家的關心。

