大採購時代 美陸軍計畫2028前採購100萬架無人機
〔記者吳哲宇／綜合報導〕無人機普及裝備於軍隊中已經是國際共識，雖然美軍自認起步較慢，但美國陸軍已經設定目標，計畫在2028年前採購各類型無人機共100萬架，於各部隊廣泛部署。
法國國際廣播電台報導，美國陸軍部長德里斯科爾(Daniel Driscoll)表示，美國陸軍目前每年僅採購約5萬架無人機，雖然100萬架目標充滿挑戰，但仍有能力達成。
德里斯科爾指出，目前他的首要任務是確保美國能夠生產足夠數量的無人機，以應對未來的任何戰爭，為此，他將刺激國內生產各種零部件，目前這些製造環節大多由中國主導。
德里斯科爾強調，預計在未來兩到三年內將至少採購一百萬架無人機，以防在未來一到兩年內若發生衝突，能夠啟動一條可完全支應需求的供應鏈，生產出所需的任何數量無人機。
針對美國國會議員提出一項希望在德州建立年產量100萬架的無人機工廠，德里斯科爾表示，他的目標是分散投資，而不是依賴單一的生產設施；美國陸軍目前也未計畫與大型國防公司合作，而是希望與那些生產商業用途無人機的公司合作，以拓展無人機的多元用途。
此外他還提到，他正盡力扭轉美陸軍對無人機的看法，使其傾向消耗性彈藥而非高級裝備。
更多自由時報報導
習近平登上福建號航艦 甲板合照的這些「彩衣人」是做什麼的？
勇鷹高教機煞車失靈滑出草坪 空軍：人員平安、飛機輕損
重大突破！IPAC：台灣副總統蕭美琴進歐洲議會發表演說
MLB》缺席世界大賽原因曝光 道奇牛棚大將費西亞沉痛宣布女兒過世
其他人也在看
鄭麗文追思共諜將官惹議 蔣萬安：應紀念捍衛中華民國的前輩
國民黨主席鄭麗文自上任後多次發表親中言論，而她今天（8日）下午將出席一場追思共諜將官吳石的統派活動，消息一出，隨即引發爭議。對此，台北市長蔣萬安今天出席活動時受訪回應，自己認為應該紀念為中華民國犧牲奉獻的前輩。鏡報 ・ 11 小時前
高金素梅突撤案！直呼匪夷所思 伍麗華曝真相：修選罷法排黑條款
立委高金素梅、謝龍介、蘇清泉等人提案修改公職人員選罷法第26條，卻在7日的立法院會上突然撤案。民進黨立委伍麗華指出，法案修正內容竟是「反排黑條款」，而根據該修正案內容，原法規中明訂犯內亂、外患、組織犯罪、貪汙等罪者經有期徒刑判決確定後不得登記為候選人，法案卻將緩刑期間內未曾再受有期徒刑以上之宣告，並於緩刑期滿十年以內未故意再犯有期徒刑以上之罪者排除在限制外。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
奧運金牌轉戰政壇 香港「擊劍天后」江旻憓傾中色彩惹議
即時中心／林韋慈報導2025年香港立法會選舉將在12月初舉行，這是2021年中國以「愛國者治港」修改選舉制度干涉香港內政之後的第二次選舉。這次最受到矚目的參選者，就是曾在2024年巴黎奧運擊劍項目，拿下金牌的江旻憓宣佈參選引起熱議，港媒更拿台灣的運動部長李洋當作對照組。民視 ・ 11 小時前
陳柏惟嗆「認祖歸宗」 7年前影片自打臉
[NOWnews今日新聞]網紅「館長」陳之漢日前到中國直播旅遊，喊話要幫總統賴清德尋根，跑到福建的賴氏家廟，前立委陳柏惟痛批，用血緣認祖歸宗是落後國家的行為，還說若英國弄一個「Michael宗祠」，那...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
蕭美琴突破外交赴歐洲議會演說！中共怒批「台獨頭面人物」闖關
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導在賴清德總統指派下，副總統蕭美琴7日晚間（歐洲時間7日下午）在外交部長林佳龍陪同下，於比利時首都布魯塞爾應邀出席「對...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
北市傳統市場溫體豬一早賣光光 攤商沒補貼怨：蔣萬安要一視同仁
歷經非洲豬瘟防疫期15天「禁宰、禁運」令，台北傳統市場今（8）日上午開賣溫體豬，市場銷售一空，不到11點不少豬肉攤商、炸紅糟肉的小吃攤，通通賣光光。福德市場豬肉攤林老闆表示，經歷疫情後開賣首日的買氣很好，豬肉價格略有浮動，但是沒有大漲，自家豬肉平均一斤快要120元，和疫情前差不多，不過真的要請「蔣萬自由時報 ・ 11 小時前
台灣首次以成員國參與IPAC 范雲籲：關注中國引渡侵害人權
2025年對中政策跨國議會聯盟（IPAC）高峰會在布魯塞爾登場，民進黨立委范雲以台灣共同主席身分代表出席，這也是台灣首次以正式會員國身分參與IPAC年度峰會。范雲向各國呼籲，關注中國在全球各地升高跨國鎮壓的情形，並建議IPAC採取更具體行動以強化國際合作，確保中國的引渡協議不會侵犯人權。自由時報 ・ 11 小時前
看導航分心自撞！300萬休旅車四輪朝天 6傷送醫
台北市萬華區華中橋8日凌晨1點多，發生一起保母車翻車事故！一名孫姓駕駛載著5名友人，要前往新店，行經華中橋時，整輛車猛撞分隔島後失控翻覆，車頭全毀四輪朝天，幾乎成了一團廢鐵，車上6人分別骨折、擦挫傷。...華視 ・ 10 小時前
誰來挑戰張善政？凌濤、徐巧芯都挺「這人」
[NOWnews今日新聞]民進黨布局2026年九合一選舉，台北市長與桃園市長人選尚未確定，傳出民進黨立委王義川可能被徵召參選，但總統府副秘書長何志偉也在勤跑基層。國民黨桃園市議員凌濤說，他期盼立委王義...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
鄭麗文出席追思共諜吳石! 蔡正元轟:應改名"國民投降黨"
政治中心／綜合報導國民黨主席鄭麗文出席追思共諜吳石的慰靈大會引發熱議，儘管她今天解釋，收到的邀請資訊並未提及吳石，也從未以吳石為祭悼主角，但連自家人也難以力挺。蔣萬安喊話，該紀念捍衛中華民國的前輩。徐巧芯也要鄭麗文講清楚。前立委蔡正元甚至轟，以後該改名爲「中國國民投降黨」更名符其實。民視 ・ 2 小時前
鄭麗文出席白色恐怖秋祭挨批 蔡正元揭真相
[NOWnews今日新聞]「台灣地區政治受難人互助會」今（8）日將舉辦「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，國民黨主席鄭麗文也受邀參加，不過綠營質疑，主要追思對象包括是1950年所破獲中共安插在國府內...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
「應紀念為中華民國犧牲的前輩」 鄭麗文：蔣萬安說的沒錯！
國民黨主席鄭麗文今（8）日出席白色恐怖受難者追思大會，因追思對象包含中共地下黨員及情報人員吳石引發爭議，台北市長蔣萬安直言「應紀念為捍衛中華民國犧牲奉獻的前輩」。對此，鄭麗文下午受訪附和表示「蔣萬安說的沒錯」。中天新聞網 ・ 6 小時前
2026高雄市長黨內初選民調出爐 "邱賴對決"機率大
南部中心／曾虹雯、謝耀德 高雄市報導2026年高雄市長選舉明年年初即將登場，根據綠營內部流傳最新民調，四位選將分別對上國民黨的柯志恩通通完勝。其中又以賴瑞隆和邱議瑩分居一、二名最高，值得注意的是，兩人間的支持度差距只有1.7%，明年一月的黨內初選，極有可能會是邱賴對決的局勢。民視 ・ 4 小時前
民進黨徵召蘇巧慧選新北 郭正亮：正國會一個個被消滅
民進黨選對會5日決議，建議徵召立委蘇巧慧參選2026年新北市長，引發政壇關注。前立委郭正亮6日在網路節目中表示，原本有意參選新北市長的前民進黨秘書長林右昌在大罷免失敗後突然消失，質疑這與民進黨內部派系鬥爭有關。中天新聞網 ・ 1 天前
曝高雄選戰內幕！郭正亮戳穿「是陳其邁跟賴清德角力」 預測綠營將派他
藍綠白積極備戰2026大選，作為民進黨票倉的高雄、台南更被視為重點戰區之一；民進黨立委邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑等4人全力爭取提名，盼對決國民黨立委柯志恩，挑戰高雄市長之位。前立委郭正亮指出，這局是總統賴清德跟高雄市長陳其邁的對決，預言民進黨將派賴瑞隆出戰。郭正亮在《林嘉源辣晚報》節目中表示，柯志恩雖然有把聲勢拉起來、也成為國民黨的不二人選，但她仍有「不......風傳媒 ・ 12 小時前
鄭麗文：白色恐怖追思與共諜吳石無關 認同應悼念為中華民國犧牲者
國民黨主席鄭麗文今天下午出席在馬場町紀念公園舉行的白色恐怖追思活動，她表示，政治受難者與情報工作者不同，這場悼念是紀念政治受難者，與共諜吳石無關；她也贊同台北市長蔣萬安所說，應該紀念為中華民國犧牲奉獻的前輩。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 7 小時前
明和中國政黨「追思共諜將官吳石」！鄭麗文喊：兩岸和解
國民黨新任黨主席鄭麗文多次表態，「我們是中國人」，明（8）日她將出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但這一個號稱追思白色恐怖受難者的活動，紀念的並不是民主烈士，而是追求統一的青年以及共諜將官吳石。對此，鄭麗文今（7）日表示，台灣民主轉型幾十年，明天出席祭悼活動，「就是希望兩岸和解、兩岸和平，我們不需要再為自己的政治信仰付出代價」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
NCC四位被提名人全遭否決 行政院高度遺憾：影響民眾權益
立法院會今天進行國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權案記名投票，在議事人員布置投票所後，於上午10時26分開始投票，11時26分投票截止後旋即開票，在藍白均投下不同意票的情況下，四位被提名人全遭到否決，NCC仍維持三位委員現狀。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
快新聞／全球矚目！蕭美琴登歐洲議會演說 外交部發聲了
即時中心／顏一軒報導經總統賴清德指派，副總統蕭美琴台灣時間7日晚間（歐洲時間7日下午）在外交部長林佳龍陪同下，抵達比利時首都布魯塞爾（Brussels），應邀出席對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）在歐洲議會舉辦之年度大會，並以「台灣：動盪世界中的可靠夥伴」（Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World，暫譯）為題發表專題演說，引發各界關注。對此，外交部稍早也做出最新回應。民視 ・ 14 小時前
川普慘遭司法重擊 ! 美國史上首例 法官裁定「違法派兵波特蘭」下令永久禁令生效
[Newtalk新聞] 美國總統川普以「鎮壓暴力抗議、維護秩序」為由，過去數月先後向多座城市派遣國民兵，引發各州與民權團體強烈反彈。然而，這項行動如今遭到司法界重大挫敗。奧勒岡州聯邦法官伊莫蓋特（Karin Immergut）於7日裁定，川普向波特蘭市派兵「違反憲法」，並頒布永久禁令，禁止聯邦政府在該市部署國民兵。這是美國史上首次法院明確禁止總統對地方城市出兵的案例。 根據判決文件，伊莫蓋特指出，川普政府聲稱「波特蘭存在大規模暴力示威」的說法缺乏事實依據。她寫道：「對聯邦幹員的偶發干擾影響有限，且無證據顯示抗議行動曾對移民局官員的任務造成重大阻礙。」 這位由川普本人在第一任期內任命的法官強調，總統「違法將國民兵聯邦化」，違反了美國憲法第十修正案，即「未明文授予聯邦政府的權力，保留給各州」。因此，她宣告：「任何州的國民兵不得被派往俄勒岡州，本永久禁制令即刻生效並全面適用。」 這項判決取代了她10月初所發布的臨時禁制令，使先前的暫緩措施轉為正式生效的永久禁令，等同對川普政府的「城市派兵行動」按下停止鍵。 根據《法新社》與《路透社》報導，川普今年已將國民兵派往由民主黨執政的洛杉磯、華盛頓特區新頭殼 ・ 6 小時前