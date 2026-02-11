大提琴名家卡普松成功秘訣 不斷努力人生不神秘

（中央社記者趙靜瑜台北11日電）法國大提琴家高提耶．卡普松（Gautier Capuçon）3月將再登台，他多次代表法國站上世界舞台演奏，榮耀滿身的背後是不斷努力，他認為人生沒有神秘之處，就是勤奮、不斷練習。

卡普松以「勤奮」著稱，即使現在已經是一級演奏家，他依舊相信努力可以讓自己更上層樓，「我覺得人生沒有什麼神秘之處，任何工作光有天賦是不夠的，必須不斷練習。」卡普松表示，像捷克作曲家德弗札克的「大提琴協奏曲」他倒背如流，「但我會再次用全新視角審視樂譜，每次都可以找到新的靈感。」

廣告 廣告

根據牛耳藝術發布的新聞資料，卡普松堪稱法國樂壇的驕傲，2024年巴黎奧運聖火抵達巴黎市政廳時，他在廣場上以琴聲代表法國向全球致敬；巴黎聖母院浴火重啟的歷史時刻，卡普松更與哥哥也是知名小提琴家雷諾．卡普松（Renaud Capuçon）同台，在全球政要面前演奏，揭幕文化與希望的重生。

卡普松兄弟在古典樂壇相當知名，哥哥雷諾拉小提琴，高提耶演奏大提琴。「我父母親說在我小時候學小提琴學過一個月，但非常討厭，我父母親就想，那就給我一把大提琴，結果我超喜歡。」卡普松說，他喜歡演奏大提琴時的姿勢，喜歡坐著擁抱大提琴的感覺，也喜歡低音弦的音色和渾厚感。

卡普松除了在世界舞台發光，他也受邀在巴黎路易威登基金會帶領大提琴大師班，教年輕音樂學子「學校沒教的事」，包括職場生存、如何面對登台壓力、如何與主辦溝通等等。2022年，他正式成立「高提耶．卡普松基金會」至今，資助並支持全球年輕音樂家。

這次訪台，卡普松將與合作超過1/4世紀、伊莉莎白金獎得主鋼琴家法蘭克．布雷利（Frank Braley）再度合作。卡普松表示，布雷利是他合作最久的夥伴之一，「我們是很好的朋友，能與他同台對我意義重大。」這次兩人將帶來多首「愛的禮讚」、「華麗的探戈」、「乘著歌聲的翅膀」等浪漫樂曲。

大提琴家卡普松音樂會將於3月1日在台南國際音樂節演出，地點在台南文化中心，3月3日在台中國家歌劇院，3月4日在台北國家音樂廳。（編輯：張雅淨）1150211