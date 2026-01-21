大提琴巨星卡普松攜手鋼琴家布雷利 打造法式浪漫樂饗

記者黃朝琴／臺北報導

《大提琴巨星卡普松》音樂會3月進行北中南巡演，法國大提琴家卡普松與合作25年的鋼琴靈魂伴侶布雷利合體演出，獻上12位作曲家的13首經典名作，包括《愛的禮讚》、《華麗的探戈》、《乘著歌聲的翅膀》與《西西里舞曲》等金曲，卡普松充滿張力的琴聲，與布雷利層次豐富的鋼琴觸鍵相互呼應，讓這些耳熟能詳的旋律在舞台上重新煥發生命，打造一場極致浪漫法式饗宴。

牛耳藝術表示，《大提琴巨星卡普松》音樂會3月1日在臺南文化中心登台，3月3日赴臺中國家歌劇院獻演，3月4日在臺北國家音樂廳登場，提供青少年1+1計畫，只要是2003年1月1日後出生者，申請通過即可享7折購票優惠，陪同者不限年齡，也享有同等折扣。

法國大提琴巨擘高提耶．卡普松（Gautier Capuçon）去年來臺灣巡演3座城市，7把大提琴加1位鋼琴家，4場演出讓樂迷意猶未盡，今年再次受邀來臺，與1991年伊莉莎白大賽金獎鋼琴家法蘭克．布雷利（Frank Braley）再度合體演出。

卡普松的琴聲總是在世界最具象徵性的地標響起，從法國國慶艾菲爾鐵塔，到凡爾賽宮、聖米歇爾山、香榭麗舍大道。2024年巴黎奧運聖火抵達巴黎市政廳，他在廣場上以琴聲代表法國向全球致敬。隨後在巴黎聖母院浴火重啟的歷史時刻，卡普松更與兄長同台，在全球政要面前演奏，揭幕文化與希望的重生。憑藉其在文化領域的卓越貢獻，他獲頒法國榮譽軍團勳章（Légion d’honneur），The Strad 等重要評論都讚譽他是法國的音樂驕傲。

卡普松的影響力正席捲全球頂尖樂壇。卡普松活躍於流行與時尚領域，不僅曾與全球頂尖女團BLACKPINK跨界共演，今年1月再度受邀於巴黎拉德芳斯體育館與流行音樂巨星同台，更常受邀出席各大時尚週，賦予古典音樂家兼具前衛時尚的21世紀形象。結束3月臺灣巡演後，卡普松緊接著將擔任2026年5月柏林愛樂「歐洲音樂會」的獨奏家。

卡普松於阿爾卑斯山區的成長經歷，音樂具有開闊韌性，近年不斷突破框架，去年推出最新專輯《Gaïa》（蓋亞）引起關注。他在阿爾卑斯山巔壯闊的雪山冰川前演奏，用音樂向大地之母致敬，呼籲大眾關注氣候與環境議題。音樂由包含當代大師久石讓、魯多維柯．艾奧迪等17位大師量身打造，展現其跨越舒適圈的藝術行動力。

卡普松表示，布雷利是他合作最久的夥伴之一，他們是很好的朋友，兩人同台演出意義重大，這次來臺巡演曲目風格包羅萬象，涵蓋許多不同的作品，除了尊重樂譜，還必須賦予它靈魂，讓它開口說話。

卡普松深信傳承的重要，他在巴黎路易威登基金會（Fondation Louis Vuitton）帶領大提琴大師班，不只精進琴藝，更親自傳授「學校沒教」的職場生存術：如何面對登台壓力、與主辦單位溝通等。2022年他成立「高提耶・卡普松基金會」，資助全球年輕音樂家為夢想撐腰。

法國大提琴家卡普松3月來臺進行北中南巡演。（牛耳藝術提供）

法國大提琴家卡普松與鋼琴靈魂伴布雷利今年3月再度合體演出。（牛耳藝術提供）