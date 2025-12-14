大摩上修AI伺服器出貨增1.6倍 野村揭1台廠營收3級跳

AI伺服器競爭再進入白熱化！國際2大重量級券商大摩、野村，近日不約而同看旺2026年，為何2家都看好鴻海前景？究竟哪一家ODM廠被點名AI伺服器營收將狂飆3位數成長？這場AI淘金熱，真正的霸主恐怕還沒出現。

大摩預測：2026年整體出貨量暴增 鴻海市占居冠

今年AI伺服器市場，初步看輝達GB200、GB300伺服器在ODM廠的出貨市占率，鴻海有過半達52％，緯創約21％、廣達約19％。從產品來看，GB200占比高達81％，而GB300約19％。

縱使大摩日前雖微幅調降今年的出貨表現，但對於2026年的預期卻是極度樂觀，從出貨6至7萬櫃上修到7至8萬櫃，意味年增率超過1.6倍。

大摩科技產業分析師高燕禾解釋，主因約有200萬顆Blackwell GPU庫存可能遞延至明年。而大摩對台系ODM廠的偏好，將緯創排在首位，其次是鴻海，再者為廣達。

野村洩天機：廣達AI伺服器營收飆3位數

與此同時，野村證券日前在香港舉辦「台灣企業日」，揭示更多關於台灣硬體科技巨頭的驚人展望，將鴻海、廣達列入維持「買入」的投資評級。

其中，廣達的後市最引人注目。野村預估，在CSP需求及新興雲端服務商的強勁成長動能帶動下，廣達2026年AI伺服器營收年增率超過3位數，占總伺服器營收的8成以上，預期明年EPS達22.22元，給予目標價400元。

至於鴻海，預估AI伺服器營收動能有望延續至2026年第二季。鴻海對外展現極強信心，喊話AI伺服器機架出貨拿下4成以上的市占率，並樂觀看好輝達朝向標準化方向發展，有助於銷售更多自家零組件。野村預估鴻海明年EPS為16元，給予目標價272元。