大摩唱多記憶體 上修南亞科等五傑目標價

▲記憶體飆漲，南亞科法說會前夕，大摩調高相關個股目標價。（示意圖／取自pixabay）

[NOWnews今日新聞] 在南亞科19日將開法說會的前夕，大摩最新點名「記憶體五傑」目標價，認為舊世代記憶體還沒到轉空的時候，甚至直接把華邦電、南亞科、旺宏、愛普、力積電等5家台廠目標價全面往上拉，理由為DDR5、HBM吃掉太多產能，反而讓DDR4、DDR3、NOR Flash、SLC/MLC NAND這些「傳統產品」缺口越來越大，供需緊繃有機會一路延續到2026年。

大摩將目標價進行調整，華邦電由88元調升至130元，南亞科從198元拉高到298元，旺宏由48元調至72.5元，力積電由41元上調到56元，愛普則從475元提高至555元。

大摩認為這波「舊世代記憶體超級週期」不只會延續，時間還可能比市場想得更久。在最新報告裡，大摩認為產能持續往高階記憶體轉移，成熟製程記憶體的供給更吃緊，缺貨壓力不只沒緩解，反而可能擴大，因此把5家台廠評等續列「優於大盤」。

包括DRAM、Flash都被點名「漲價有戲」，大摩認為，供應鏈調整會讓NOR Flash報價上行趨勢更明顯，短期漲幅估有兩到三成，並看好一路延續到下半年；至於NAND端，因供給縮得更快，MLC與SLC NAND在本季的漲幅預估也可能超過五成。

