大摩喊記憶體還沒見頂 5台廠「新目標價」上看555元

AI（人工智慧）需求大爆發，引爆記憶體族群籌碼過熱，再度關禁閉，大摩搶在19日南亞科法說會前，預告舊世代記憶體需求還沒走到盡頭，供需緊繃情況正在加劇，全面上調「記憶體五天王」目標價，其中華邦電、愛普各有亮點。

不少投資人擔心「記憶體是不是漲過頭」，大摩提醒，市場忽略了一個關鍵現實：DDR5與HBM（高頻寬記憶體）需求過於強勁，正持續排擠成熟製程產能。

產能被HBM吃光 舊世代價格有戲

大摩指出，當各大廠把資源大量轉向高階產品線，DDR4、DDR3、NOR Flash、SLC／MLC NAND等「舊世代」產品，反而陷入結構性短缺。

這是短期波動？「供給端會長時間無法快速補上缺口。」大摩強調，目前看不到任何悲觀理由，從2025年第二季啟動的舊世代記憶體超級週期，極可能一路延續到2026年。

從供應鏈來看，第一線企業及買家已開始提前卡位。大摩指出，今年元月起，主要客戶對DDR4的採購態度明顯轉趨積極，企圖搶下更多出貨額度，但在供給受限下，DDR4本季漲幅可能達50％，且漲勢有望延續至第二季。

當產能從DDR3轉向DDR4的同時，也讓高密度DDR3同步出現嚴重缺貨，價格支撐力道不減。大摩直言，這類成熟規格的供需失衡問題，不但沒有緩解，反而正在擴大。

Flash記憶體同樣被點名。大摩認為，隨著供應鏈調整，本季NOR Flash報價可望上漲20％至30％，估漲價有望一路延續到下半年。

至於NAND端，因供給縮減速度更快，MLC與SLC NAND在本季的漲幅，預估可能超過50％。在需求端積極拉貨、供給端持續收縮的雙重拉扯下，Flash族群的價格彈性明顯被市場低估。

上修目標價 華邦電、愛普各有亮點

基於對供需結構與獲利彈性的判斷，大摩全面調升5家台廠目標價，並全數維持「優於大盤」評等：

華邦電目標價：88元→130元

南亞科目標價：198元→298元

旺宏目標價：48元→72.5元

力積電目標價：41元→56元

愛普目標價：475元→555元

其中，大摩把華邦電列為首選，不僅因舊世代記憶體供給持續收縮，更關鍵原因在NOR Flash產品線具備明顯結構性優勢。大摩指出，隨著產能加速轉向DDR5與HBM，NOR Flash長期被擠壓，短期內難以快速補產，漲價將直接放大華邦電的毛利率與股東權益報酬率（ROE）。

至於愛普，大摩看好舊世代記憶體價格走揚，搭上先進封裝與AI伺服器需求升溫，主要美系客戶對CoWoS-S相關應用需求持續擴大，帶動旗下矽電容（IPD）業務成長動能顯著，在產品組合升級與毛利結構改善下，具備更高的估值彈性。

大摩同步上調南亞科、旺宏與力積電目標價，反映DDR4、DDR3、NOR Flash及SLC／MLC NAND等產品供給持續吃緊，價格與獲利能見度同步改善。在舊世代記憶體超級週期延續的判斷下，大摩認為，5家台廠均具備進一步重估的條件。