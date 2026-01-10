大摩指蘋果成「神山VIP」 台積電2奈米給「優惠價」

台北市 / 綜合報導

「護國神山」台積電，2025年全年營收突破3.8兆台幣，年增超過三成，再次寫下歷史紀錄！但是台積電的先進製程產能，完全供不應求，讓蘋果和輝達等大客戶都搶著卡位。不過外資發現，台積電的2奈米報價，居然特別給蘋果公司「優惠價」；專家認為，是因為蘋果長期穩定提供訂單承諾，可能也是看好iPhone一直以來的龐大出貨量。

宇宙橙色機身搭配三眼怪，蘋果iPhone 17 Pro，搭載的A19晶片，使用的是台積電3奈米，隨著製程演進，接下來A20晶片將採用2奈米，摩根士丹利報告指出，蘋果成功拿到「優惠價」，A20成本只會比A19高出30%，低於台積電其他客戶。

台經院產經資料庫總監劉佩真說：「蘋果長期投入鉅額的一個研發資金，也承擔台積電早期的良率的一個風險，長期穩定的一個訂單承諾，也正是台積電願意在，這一次的晶片通膨的一個洪流之下，那麼單獨為蘋果留下了，一個避風港的主要原因。」

蘋果執行長庫克，向股東發出感謝信，說從來沒對前景如此樂觀，也不斷強調發展AI的決心，只是其他巨擘來勢洶洶，新增AI收件匣和AI摘要。能用Gmail的虛擬秘書，更有效處理email Google力拚AI，母公司Alphabet的市值已經超越蘋果，是2019年來頭一遭。

如今蘋果成為台積電「VIP」，專家認為可望扳回一城，當安卓的一個手機，可能因為晶片跟記憶體，成本雙雙暴走，而被迫調漲它的一個產品價格。蘋果將可以藉由台積電的這一份默契，那麼獲得更充裕的一個訂價的彈性，不過先進封裝是半導體產業全新瓶頸。

蘋果恐怕還得首度跟輝達，競爭高階3D封裝產能，但也不難看出台積電有多麼搶手，「護國神山」的營收，去年12月創下同期新高，2025年全年更是突破3.8兆台幣，再度寫下新高，持續主宰AI浪潮，一次次刷新歷史。

