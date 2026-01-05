大摩推估2026全球原油供應過剩 影響油價走弱

大摩預估2026年全球石油生產將會過剩，影響油價走跌，這樣的情況，要一直維持到2026年下半年，乃至2027年，才會達成市場平衡。

彭博社報導，俗稱「大摩」的投資銀行「摩根士丹利」預估，全球石油市場供應過剩，可能會在上半年擴大，並可能在今年年中，也就是今年6、7月達到峰值，從而對油價構成壓力。同時，大摩也下修了對2026年前三季的油價預測。（葉柏毅報導）

根據大摩對2026年全球油價的報告指出，「全球石油市場，將『先下跌，再好轉』；在可預見的未來，油價仍然偏向下行」。報告點出，雖然一些國家仍然存在地緣政治風險，不過只有當這些風險造成實際產量損失時，才會對價格產生持續影響。而從過去記錄顯示，這種情況「很少發生」。

報告也指出，今年第一季，北海布倫特原油的平均價格預計為每桶57.50美元，第二季度為每桶55美元，第三季度為每桶57.50美元，低於先前預測的每桶60美元。此外，大摩也預估，2026年第四季和2027年上半年的北海布倫特原油，預期將維持在每桶60美元。

摩根士丹利在發佈這份報告時，還沒有發生美國捉捕委內瑞拉總統馬杜洛事件。大摩在這份報告中指出，原油供應過剩，是由於「OPEC+」成員國，以及其他石油企業增產所致。報告預計，原油供應過剩，將在2026年上半年達到峰值，約為每日供應270萬桶，然後開始緩解，到2027年底，將實現市場平衡。