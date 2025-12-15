大摩看好台積電「明年獲利增兩成」 H200也成利多

台北市 / 綜合報導

「護國神山」台積電，因為人工智慧的龐大需求，營收和獲利都不斷創下新高，外資也對後市充滿信心。摩根士丹利樂觀預期，台積電明年和後年的獲利，分別有望大增兩成和三成以上，而且美國總統川普，同意輝達H200賣往中國，也有助為台積電帶來更多營收。

台積電美國廠，再創歷程碑，第一次技術學徒正式畢業，顯現「護國神山」，為美國亞歷桑那鳳凰城，成功培育半導體人才，而且供應鏈傳出，第三期廠區廠務工程，今年底即將發包，加速衝刺先進製程，同時也將在台灣加大產能，台南FAB18廠的P9廠區，已經在今年年中動工，瞄準3奈米製程。

台積電董事長暨總裁魏哲家(11.08)說：「不只今年，以後每一年，我們都會創新高。」不只魏董有信心，外資也持續看好台積電，摩根士丹利認為，2026年的獲利，有望大增兩成，到了2027年，甚至上看三成以上。

輝達執行長黃仁勳VS.台積電董事長魏哲家(11.08)說：「輝達跟台積電，我們是一個家庭，我們一起長大，(謝謝你這麼說)。」目前輝達H200晶片，美國總統川普同意，可以再次賣往中國。

大摩分析，一顆H200的成本，如果不算上HBM，成本是1300美元，「AI教父」黃仁勳，每出貨一百萬顆，就能為台積電晶圓代工營收，貢獻13億美元，只是美國政壇，依然對H200解禁，抱持疑慮，美國民主黨參議員Tim Kaine 說：「這樣的出口決定，是否只是基於經濟利益，卻反而衝擊了美國的國家安全，這個問題，確實值得深入檢視。」

美國民主黨7名參議員，聯合致信商務部長盧特尼克，批評政府讓H200銷售到中國，等於放棄關鍵的國安管制，眾議院中國事務委員會主席還說，輝達遊說白宮時，可能過度誇大華為的實力，但無論H200，後續如何發展，美中地緣政治，是否改變訂單消長，晶圓代工第三季市占率，高達71%的台積電，都能靠著技術實力，立於不敗之地。

