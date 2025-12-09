大摩點名液冷2台廠最強 目標價直上1800元

▲大摩評奇鋐和富世達目標價，上看1800元。（圖／記者陳明安攝）

[NOWnews今日新聞] 在AI伺服器液冷需求快速升溫下，台系散熱族群11月繳出亮眼成績。摩根士丹利最新產業報告指出，液冷元件出貨量11月再度攀高，並可望一路延續至明年第一季。大摩也再度點名奇鋐與富世達，雙雙給予「優於大盤」評等。

大摩台灣區研究部主管施曉娟分析，奇鋐11月營收173.82億元，月增幅也優於大摩預估約6%。她指出，GB300伺服器機櫃的水冷板模組出貨持續放量，加上多家AI ASIC伺服器客戶的液冷採用比重提升，是推動奇鋐業績再創新高的關鍵。進入2026年，奇鋐不僅在GB系列機櫃占有核心供應地位，部分美系客戶更準備進行水冷板供應商重新布局，預期將進一步挹注成長。

富世達11月營收同樣刷新紀錄，達14.83億元，年增近五成。施曉娟表示，GB300相關出貨表現超出市場預期，使富世達營收優於大摩預估約7%。她預計富世達第4季營收將突破40億元，季增與年增幅度均相當亮眼。

雙鴻11月營收達24.44億元，也創新高，但仍略低於大摩原先預估約5%。施曉娟解釋，感恩節假期使拉貨節奏短暫放緩是主要原因。

大摩並給予奇鋐、富世達目標價，皆維持在1800元；雙鴻「中立」評等與1000元目標價。

