大摩：台積具想像空間

美國批准輝達（NVIDIA）向中國大陸出口H200晶片後，摩根士丹利（大摩）證券最新觀察，目前正等待中國大陸政府與當地雲端服務供應商（CSP）對H200採購意願的回應，若台積電（2330）進一步承接對岸AI半導體需求，股價仍有上行潛力，後市具新的想像空間。

大摩看好，若台積電能滿足更多中國AI半導體需求，預期台積電後市可能還有額外上行空間。而每100萬顆H200晶片可為台積電貢獻約13億美元代工收入（每顆晶片不含HBM成本約1,300美元）。大摩維持台積電目標價1,688元，以及「首選」、「優於大盤」評級。

美國總統川普日前宣布，「在符合美國國家安全條件下」允許輝達將H200晶片出口給中國大陸，但是美國政府會對每顆晶片抽成25%，後續將透過關稅形式徵收。

根據大摩調查指出，中國高效能運算（HPC）客戶多已採取因應策略，透過降低晶片運算能力，以符合美國規範可以遵守美國規定，僅有少數設計因性能超過門檻而受到限制，中國客戶需要依據ECCN 3A090代碼申請許可證。

事實上，美國25%稅費看似是貿易壁壘，實則是對中國AI發展成本的施壓。不過，對台積電投資人而言，關鍵不在於中國大陸買不買H200，而在於台積電無論在「先進製程霸主」還是「合規代工夥伴」角色上，都立於不敗之地。

大摩大中華區半導體主管詹家鴻強調，目前正等待中國政府及當地雲端服務供應商（CSP）對H200採購意願的進一步回應，再視情況調整中國市場對AI GPU收入的貢獻預估。

另從台灣AI半導體供應鏈觀察，H200晶片生產動能將一路延續至2026年。中國在推理運算端仍以5090遊戲GPU、先前改良版Hopper，以及部分本地晶片為主力。值得注意的是，對岸H200生態系更趨成熟，且具備龐大開源程式碼支援。

