大摺疊成主流！三星Galaxy Z TriFold三摺疊搶先擴張想像 Apple推動市場普及

隨著智慧型手機型態不斷演進，Samsung即將於2025年12月18日在台灣發表全新的Galaxy Z TriFold；這款備受矚目的「三摺疊」手機，不僅象徵著三星的火力展示，更預示著行動裝置將更進一步模糊手機與平板的界線。

然而，在三摺疊新機問世的同時，市場風向與未來格局也正在發生劇烈變化；究竟消費者該如何選擇？Apple的加入又將帶來什麼衝擊？讓我帶大家一起瞧瞧吧！

三摺疊 vs. 兩摺疊選購策略比一比

隨著Samsung Galaxy Z TriFold加入戰局，現有的摺疊機市場形成了「三摺疊」、「書本式摺疊」與「翻蓋摺疊」局面；對於消費者而言，選擇哪一種型態取決於對「生產力」與「攜帶性」的極致追求。

三摺疊手機：極致的口袋平板

以Samsung Galaxy Z TriFold三摺疊手機為例，這款產品展開後螢幕可達10吋以上，且長寬比更接近一款大尺寸的平板電腦，解決了傳統摺疊機觀看影片上下留黑邊的問題，對於多工處理的規劃也更完善；這樣的產品適合極度依賴手機辦公的商務人士、影音重度使用者、科技嘗鮮者，不過，機身厚度與重量是最大挑戰，且維修成本相對高昂。

雙摺疊手機：成熟的平衡點

Samsung Galaxy Z Fold 系列經過多年迭代，技術已高度成熟，軟體成熟度更不是問題，這樣的產品在攜帶性與大螢幕之間取得了平衡，且重量與厚度已逐漸接近傳統直立式手機；這種產品翻開後就是一台小平板，適合需要大螢幕閱讀、股票看盤、輕辦公，但希望手機還能塞進褲口袋的使用者。

選購建議

如果你追求的是「把大平板電腦摺進口袋」，Samsung Galaxy Z TriFold是唯一的選擇；要是你追求的是比一般手機更大視野的平板，但不想犧牲太多手感，買Samsung Galaxy Z Fold7就對了；基本上這樣的選擇有點像是在iPad Air跟iPad mini之間二擇一，沒有誰比較厲害，就看哪一款比較符合你的需求。

市場風向正逐漸轉變！「大螢幕」全面輾壓「小巧時尚」

過去幾年，以時尚小巧著稱的「粉餅機」曾是摺疊機的銷售主力；但從最新的市場數據來看，風向已經逐漸改變。

消息指出，在2025年下半年的銷售初期，Samsung Galaxy Z Fold7的銷量首度超越了Galaxy Z Flip7，而同樣的趨勢也發生在競爭激烈的中國市場；儘管大尺寸摺疊機價格較高，但當地消費者仍傾向優先選擇這些機型，這顯示消費者對於摺疊機的需求，已漸漸從「嚐鮮與裝飾屬性」轉向「實用的大螢幕體驗」，消費者願意花更多的錢獲取得更豐富的資訊顯示量與多工體驗，支付更高的溢價。

所以說，「書本式」與「三摺疊」的大尺寸內摺設計，已漸漸成為摺疊市場的主流。

Apple 加入戰局與市場爆發

值得一提是，由於Apple摺疊iPhone的加入，預期將帶動摺疊手機市場於2026年迎來「爆發性成長」！

根據Counterpoint Research報告指出，受惠於Apple即將進軍摺疊市場，預計2026年全球摺疊智慧型手機面板出貨量年增率將達到46%，並預估2025年整體摺疊智慧型手機的出貨量會成長14%，而到了2026年成長幅度將擴大至38%。

從供應鏈的消息幾乎可以確認，Apple已開始為其首款摺疊iPhone採購面板；這不僅是Apple產品線的重大變革，更被視為摺疊機「完全成熟」的訊號，預期將重燃一般大眾對摺疊產品的興趣，而龐大訂單將帶動鉸鏈、UTG超薄玻璃、面板等元件整體供應鏈需求的急遽上升。