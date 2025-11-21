大撒幣！日宣布20兆振興經濟方案 發買米券、18歲以下給4千

日本政府今在內閣會議正式通過總額約21.3兆日圓（約4.25兆台幣）的新經濟對策，涵蓋地方補助、電力與天然氣費用補貼、強化國防及推動經濟成長等多項措施，為新冠疫情後規模最大振興經濟方案。

綜合日媒報導，日本首相高市表示，這次措施是在物價高漲下「守護民眾生活」，根據方案，在通膨持續壓力下，將擴大「重點支援地方交付金」，供地方政府用於食物支援，包括向18歲以下兒童發放2萬日圓（約4000元台幣）現金、以及向每位國民發放相當於3千日圓（約600元台幣）的米券或電子消費券，專門用於購買米或其他食品。

此外，從明年1月起的3個月內，補貼家庭用電與瓦斯費用，每戶可每月7千日圓（約1400元台幣）補助。強化日本產業競爭力方面，規畫設立為期10年的造船能力提升基金，至於原定2027年度國防相關支出須達GDP的2%，這次經濟對策提出將在今年度內提前達標，展現加速國防現代化決心。

然而面對國債恐增加的疑慮，高市表示，將以稅收增額與部分稅外收入，作為財源，剩餘不足再透過發行國債補足，她強調，「補正預算編成後的國債發行額，將低於去年度，我們已充分顧及財政的持續可能性。」

