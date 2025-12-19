大撒錢推基礎建設刺激經濟 越南連中鐵路開工

越南政府表示，越南今天(19日)開始進行多項大型基礎設施計畫的建設，其中包括一條連接越南與中國的鐵路系統的5個車站。

這個東南亞製造中心一直在加強公共投資，作為其經濟成長的關鍵驅動力之一。越南今年經濟成長目標設在8%以上，2026年則為10%以上。

越南政府在一份聲明中表示，這條長391公里的鐵路，預計耗資203.2兆越南盾(77.2億美元)，將從邊境城市老街(Lao Cai)出發，途經首都河內(Hanoi)，最後抵達北越最大海港海防(Haiphong)。

政府表示，鐵路的建設工程將於明年年底展開，政府並補充表示，整個計畫將在2030年以前完成。

越南今年稍早曾表示，將獲得中國政府為這項計畫提供的貸款。

越南政府表示，這項鐵路計畫是一個涉及234個基礎建設計畫的龐大支出計畫的一部分，總共投資3,400兆越南盾(1292.3億美元)，其中18%由國家出資，其餘部分則來自包括私人企業在內的其他來源。

整體投資包括已完成的計畫，例如在寧平(Ninh Binh)的兩間醫院、河內內排機場(Noi Bai airport)的擴建工程，以及潘切市(Phan Thiet)一座軍用飛行基地。

投資還包括新的計畫，例如預計耗資336億美元改造沱江(Red River)江岸，一座河內的運動中心、廣寧省一個20億美元的賭場渡假村，還有工業園區和住宅計畫。(編輯：許嘉芫)