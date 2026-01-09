大撤退？IKEA宣布關閉大陸7門市！上海、廣州全中標 「背後慘況」曝光

記者許雅惠／台北報導

全球家具巨擘IKEA（宜家家居）驚傳在大陸市場遭遇逆風！IKEA日前拋出震撼彈，宣布將自2026年2月2日起，一口氣關閉中國境內7家大型商場，連上海、廣州等一線戰區都難倖免。消息一出引發市場譁然，外界解讀這不僅是實體零售的寒冬，更與大陸「跌跌不休」的房市息息相關，正式宣告大型賣場模式面臨崩解壓力。

根據陸媒《21世紀經濟報導》等媒體報導，這波倒店潮災情慘重，名單涵蓋：上海寶山、廣州番禺、天津中北，以及江蘇南通、徐州、浙江寧波與黑龍江哈爾濱。針對這波大規模調整，IKEA緊急回應強調，這並非單店經營不善，而是為了「優化成本」與「重新配置資源」的策略轉型。

廣告 廣告

IKEA大陸實體布局調整，未來將轉向小型門市與強化線上購物通路。圖為中國IKEA店內擺飾（圖／翻攝自推特）

大店時代終結？IKEA轉身「縮小了」

IKEA未來在中國將告別過去「大店、快擴張」的土豪模式，改轉向「精準布局」。未來兩年內，計畫在北京與深圳開出超過10家「小型門市」，試圖走入社區貼近消費者。同時也將重心轉往線上App與電商平台，企圖透過數位化挽回頹勢。

房市慘變「家具殺手」！數據揭露驚人內幕

不過，市場專家指出，IKEA關店背後最大的「隱形殺手」恐怕就是大陸房地產的崩盤。根據最新數據顯示，2025年大陸房地產開發投資年減達15.9%，新屋銷售與金額雙雙慘跌。由於沒人買房、沒人裝修，家具需求自然瞬間凍結。分析師更預測，這波房市寒冬恐要等到「十五五」規劃中後期才可能回溫，這讓過去依賴大型郊區商場的IKEA倍感壓力。

目前IKEA在大陸雖仍保有34家門市，但此次大手筆縮減實體據點，被視為「斷尾求生」降低風險。這家瑞典家具龍頭如何在房市冰封期，靠著社區型小店與線上購物站穩腳步，全球都在看。

IKEA強調本次關店為資源重整與優化佈局，非因經營困難。圖為中國IKEA店內擺飾（圖／翻攝自推特）

更多三立新聞網報導

萌翻！張家界猴媽媽帶寶寶「突襲售票口」呆萌爆紅 遊客驚喜：來買票？

存股變飆股？低軌衛星火力全開 法人點它「通吃AI+衛星」:目標營收驚人

2.3萬茅台變假酒！機警男「一摸瓶身」秒報警 內鬼調包想轉賣結局慘了

沒眼花！50隻綿羊「集體逛大街」攻佔超市收銀台？網笑瘋：比大媽有禮貌

