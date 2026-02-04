【大改版】《隨機單中：大混戰》推出獎勵進度條、增幅裝置組合及 45 種全新增幅
大改版來了！《英雄聯盟》「隨機單中：大混戰」今（4）日釋出 26.3 版本更新內容，推出 45 種增幅裝置以及大混戰進度條、增幅裝置組合等全新機制。而先前引發熱議的「？？？」也即將登場。
官方表示將針對全球玩家對於增幅裝置多樣性以及職業失衡的意見進行改善。並把重點放在擴增增幅裝置選項，包括道具升級、主動召喚師效果，以及更多稜鏡增幅裝置，並微調表現不佳的增幅裝置，並引進增幅裝置組合，進而翻新整體機制。
而「大混戰進度條」將提供粉絲令人耳目一新的體驗，喜愛大混戰的玩家可以累積進度，並獲得可以用於未來對戰的增幅裝置。開發團隊想嘗試透過這個進度條來獎勵喜歡大混戰的玩家，並且提供令人振奮的目標，讓大家在這個模式中更有拼勁。
「隨機單中：大混戰」 26.3 版本更新資訊
大混戰進度條
等級1：「紅包」增幅裝置 - 撿起地圖各處的紅包可獲得金錢與隨機能力值。
等級2：「重磅爆發」增幅裝置 - 攻擊敵軍即可「爆發」，加速技能冷卻時間。
等級3：「想吃普羅點心」表情
等級4：+300起始金錢 - 每場大混戰起始金錢多300。
等級5：「急遽成長」增幅裝置 - 施放技能時，使體型變大、生命增加並擊飛鄰近敵軍。
等級6：普羅爆發 頭像
等級7：「斗內」增幅裝置 - 獲得大量金錢。無需解釋。
等級8：「普羅王跳跳」增幅裝置 - 化身普羅王在敵軍身上彈跳，造成傷害與擊退效果。
等級9：「好亮喔！」表情
等級10：「極限衝鋒」增幅裝置 - 傷害敵軍會短暫提升跑速。
等級11：靈花沉睡 頭像
等級12：「縮小引擎」增幅裝置 - 參與擊殺時獲得技能加速、跑速並縮小。
等級13：「金級重抽」- 有機會重抽到更高階增幅裝置。
等級14：「敲爆那顆蛋」增幅裝置 - 你的護盾會爆炸，對鄰近敵軍造成傷害。
等級15：「雪崩！」表情
等級16：「虛空獻祭」增幅裝置 - 將「日炎聖盾」和「虛偽光彩」轉化成虛空獻祭。
等級17：送禮普羅 頭像
等級18：鐵砧券 - 每場對戰開始時，獲得鐵砧券道具，可以兌換額外能力值。
等級19：「觸發地獄火狂襲」增幅裝置 - 煞氣達「S」級時，自動施放煞蜜拉的R技。
等級20：英雄自拍 頭像
等級21：升級荊棘之甲 -「荊棘之甲」與「刺藤胸甲」會反彈更多普攻傷害。
等級22：「救命啊」表情
等級23：藥劑 - 達等級9/12/16時獲得免費藥劑。
等級24：「奪命飛踢」增幅裝置 - 普攻會處決敵方英雄、回復自身生命，並擊退敵軍。
等級25：奏鳴曲 - 自動交替施放索娜的E技和W技。
等級26：普羅王 旗面
等級27：「隨我同困」增幅裝置 - 施放大絕後，獲得傷害減免並嘲諷敵軍。
等級28：溫馨家庭 表情
等級29：「信念強化」增幅裝置 - 給予友軍治療和護盾會獲得「信仰」，該效果可處決低生命的敵軍。
等級30：「準備發射！」頭像
等級31：「黃金重抽」 - 進一步提升重抽到更高階增幅裝置的機率。
等級32：「？？？」-「敵軍失去行蹤」信號會有某種效果，但不確定是什麼。
增幅裝置組合
喪鐘
(2) 復活倒數時間縮短40%
增幅裝置：小丑學院、死亡列車、自我毀滅、自爆炸彈客
烈焰爆竹
(2) 彈跳2次，造成40%的原技能傷害。
(4) 彈跳3次，造成80%的原技能傷害。
增幅裝置：旋風鎚、魔法導彈、暴擊沖天炮、點火、颱風、雙響炮
土豪賭客
(2) 士兵死亡時有機會掉落能力值鐵砧。
(3) 獲得金級或稜鏡鐵砧的機率+50%。
(4) 獲得金級或稜鏡鐵砧的機率+50%。
增幅裝置：「質變：大混亂」、「潘朵拉的寶盒」、「能力值堆堆堆起來！」、「質變：稜鏡」、「質變：金級」
堆層暴龍
(2) 多獲得50%。
(3) 多獲得100%。
(4) 多獲得200%。
增幅裝置：「無限循環」、「雙修大師」、「輕舞飛揚」、「食魂者」、「任務：鋼鐵雄心」、「極度邪惡」、「縮小引擎」、「傲慢」、「痛打一頓」
嗚咿嗚咿
(2) 40%速度、25%治療與護盾量。
(3) 50%速度、35%治療與護盾量。
(4) 60%速度、45%治療與護盾量。
增幅裝置：「風語者的祝福」、「我是小貓咪媽咪在哪裡」、「升級：米凱的祝福」、「全部都給你」、「暴擊治療」、「奏鳴曲」、「急救箱」
全自動
(2) 自動施放冷卻時間縮短30%。
(3) 自動施放冷卻時間受益於技能加速。
增幅裝置：「舞會皇后」、「量子計算」、「棒棒回力鏢」、「奏鳴曲」、「聖光顯靈」、「自我毀滅」、「寒霜幽魂」、「火狐」
大法師
(2) 施展技能時，返還40%隨機技能的冷卻時間。
增幅裝置：「溢流」、「因心成體」、「增益麻吉」、「強化攻擊」、「癒水龍魂」
錢如雨下
(2) 透過增幅裝置和擊殺獲得的金錢增加25%。
(3) 透過增幅裝置和擊殺獲得的金錢增加50%。
(4) 透過增幅裝置和擊殺獲得的金錢增加100%。
增幅裝置：「黃金撕裂」、「小心杯子蛋糕！」、「斗內」、「紅包」、「自始至終」、「升級獻祭」、「升級收藏家」
降雪之日
雪球失控啦
(2) 雪球獲得50技能加速，並造成額外30%傷害。
(3) 雪球獲得100技能加速，並造成額外50%傷害。
(2) 雪球獲得150技能加速，並造成額外100%傷害。
增幅裝置：「巨無霸雪球」、「黃金雪球」、「雪球升級」、「雪球彈珠台」、「雪球輪盤」
增幅裝置平衡改動
幻焰之誓
延遲移動時間：0.5秒 ⇒ 0.25秒
跑速：3500 ⇒ 4000
冷卻時間：30 ⇒ 20
增幅裝置使用者會在移動時立刻獲得護盾，而非落地後。
小幅治療
冷卻時間：45 ⇒ 30
基礎治療量：150-430（取決於等級）⇒ 200-550（取決於等級）
地獄三頭犬
攻速增幅：140% / 80% ⇒ 200% / 115%
額外傷害：120 - 360 ⇒ 120 - 360（40%物攻）（+30%魔攻）
黃金撕裂
每次觸發獲得的金錢：15金錢 ⇒ 30金錢
自始至終
先發制人金錢觸發基礎：10 ⇒ 20
額外真實傷害：7% ⇒ 10%
金錢轉換：50% / 35% ⇒ 60% / 42%
天降雷霆
攻速門檻：3.5 ⇒ 1.75
祕術拳擊
命中時技能冷卻時間減免：20% ⇒ 1.25秒
體驗改善
現在你可以自由選擇任意召喚師技能。對於華爾茲劍舞、巨無霸雪球等主動型召喚師技能增幅裝置，你可以自行選擇要取代的召喚師技能欄位。
錯誤修正
之前多名敵人同時受到影響時，煉獄使者的冷卻時間縮短幅度遠高於預期，現已修正此問題。
之前射手法師的係數低於預期，現已修正此問題。
之前終極革新在冷卻時間結束後不會重置，現已修正此問題。
之前屠戮大橋上的力量之花不會治療玩家，現已修正此問題。
之前移除穩紮穩打不會清除攻速覆寫，現已修正此問題。
