大數字／台商赴港投資 搶搭CEPA快車

香港政府統計處公布的數據顯示，2003年大陸與香港簽署「內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排」（CEPA）時，兩地貨物貿易總額約港幣1.5兆元，到2024年已達到近港幣4.8兆元，平均每年增長5.6%。學者認為，台商仍可利用CEPA，進入大陸市場。

實際上，CEPA曾有兩次修訂，其中「修訂協議二」於2025年3月1日起實施，進一步對香港開放金融、電影、電視、旅遊等措施，大陸對香港服務業作全面或部分開放的部門已增至153個，占全部160個服務貿易部門的96%。學者認為，從事金融、娛樂文化和文創，以及科技整合的台商，可以搭「修訂協議二」順風車進入大陸市場。

致理科技大學國際貿易系教授張弘遠指出，香港的資本流動愈來愈多，其次香港的證券市場也是國際化程度最高，加上香港「穩定幣條例」已於2025年8月1日生效，2026年初發放部分牌照，可以吸引台灣的銀行在香港先試點或學習。

其次是香港的娛樂、文化和文創。張弘遠表示，由於主要資本依然在大陸，極權國家仍需要對外文化宣傳，所以可以借助香港發布宣傳片，台灣的文創產業，還是要靠這種管道打通大陸的市場，所以可以在香港進行投資和整合。

最後則是科技整合。張弘遠認為，粵港澳大灣區的發展將廣東和深圳整合在一起，大陸國家主席習近平在四中全會之後就到廣東，也提到廣東是改革開放的排頭兵、先行地、實驗區，推動粵港澳大灣區建設，就是要廣東做好一個橋頭堡。

