大數據分析瀏覽數 心理學類居大學10大熱門首位

（中央社記者陳至中台北19日電）大學問網站統計網頁33萬筆瀏覽數，以大數據分析2025年學子最關注的10大熱門學類，心理相關科系最受關注，推測是現在的學子重視心理健康、理解自我，並轉化為專業追求。

大學學科能力測驗將於民國115年1月登場，此時是高中應屆畢業學子的衝刺時刻。大學問網站分析2025年11月20日到12月17日間33萬筆科系瀏覽數據，並比對教育部統計資料，整理出10大熱門學類，今天發布新聞稿，讓社會大眾一窺高中生的關注與喜好。

大學問執行長魏佳卉指出，以瀏覽數來說，心理學類居第1名，而相關的輔導與諮商學類也擠上第9名，熱度相當高。事實上在類似的統計中，心理學已「霸榜」許久，一直是高中生相當關注的學類。

魏佳卉分析，現在的學子屬「數位原住民（指一出生就有網路等科技的世代）」，在虛實人際互動之間，對「理解自我」與「情感支持」有著強烈的求知慾，許多學子也就將對心理健康的體悟，轉化為專業追求。

法律學類則居第2名，魏佳卉指出，法律有著明確的職涯晉升路徑，有社會地位也有高薪，較不受經濟波動影響，是學生心中不可取代的「高含金量」志願。

另外，根據教育部統計，台灣男性就讀人數最多的前3大科系為電機、資訊、機械，20年來幾無變化。女性的選擇相對自由度高，除了企業管理長年維持前3名，其他科系就隨著時代變化，113學年依序為護理、企業管理、財務金融。

大學問比對教育部的各學類學生數統計，發現各學類實際學生人數與關注度有不少落差。例如女大生人數最多的護理學類，在熱門學類中只排到第20名；就讀機械工程的男大生人數居第3名，但熱門學類只能排到第18名。

魏佳卉分析，可能是護理荒、血汗職場的新聞報導，影響了高中生的選擇意願。而受到國際波動影響，台灣工具機產業前景不明，也可能讓高中生卻步，但仍會作為選不到電機、資工後的「保底志願」。（編輯：李錫璋）1141219