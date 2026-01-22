大數據分析賴瑞隆負面聲量較高 柯志恩負面爭議也來自子女

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

民進黨高雄市長初選由綠委賴瑞隆出線，正式獲提名2026高雄市長選舉中與代表國民黨的柯志恩對決。賴瑞隆在民進黨13日初選民調以超過50%支持度，大贏國民黨柯志恩20%以上。但不久後的19日有媒體公布民調顯示，柯志恩首度超車賴瑞隆達6.3％。TPOC台灣議題研究中心分析柯志恩目前網路好感度高於賴瑞隆，且賴瑞隆聲量雖高，但多是日前兒子涉及霸凌事件的負面聲量。

TPOC台灣議題研究中心分析，代表民進黨參選高雄市長的賴瑞隆聲量雖高，但較多是日前兒子涉及霸凌事件的負面聲量。（圖／TPOC）

台灣議題研究中心透過 QuickseeK快析輿情資料庫，分析民進黨初選前後的網路大數據指出，觀察2026/01/01-2026/01/12期間，民進黨初選前的各候選人以及柯志恩的網路聲量，可以發現賴瑞隆以48,503筆討論聲量，領先包含邱議瑩在內的同黨人物以及國民黨的柯志恩。

進一步分析賴瑞隆的聲量討論主題，發現子女霸凌議題在初選期間的佔比，在賴瑞隆初選前有17.5%的網路聲量討論其兒子所涉之霸凌議題，佔其總聲量近兩成。

TPOC台灣議題研究中心分析柯志恩目前網路好感度高於賴瑞隆，且賴瑞隆聲量雖高，但日前兒子涉及霸凌事件的負面聲量佔比也較高。（圖／TPOC）

此外，經由類聚分析，觀察討論賴瑞隆兒子霸凌議題的討論意見，發現有27.3%在討論案情、52.1%不滿意不滿賴瑞隆的應對方式，或是不支持他參選。網友表示：身為家長無法接受霸凌者父母當市長、霸凌零容忍、竟然把霸凌案變成衝突等。僅11.3%民眾肯定賴瑞隆勇於面對孩子的爭議。

TPOC表示，進一步分析初選後賴瑞隆與柯志恩的網路聲量與好感度，可發現賴瑞隆（141,144筆）在總聲量上仍領先柯志恩（84,748筆），但好感度（P/N值）方面，賴瑞隆僅0.77，落後柯志恩的0.97，顯示他在網路上所受的批評與爭議數量仍多於正面聲量。

TPOC指出，賴瑞隆的在初選後的主要負面聲量，集中於霸凌爭議與政治評論員陳揮文爆料其曾經偽造陳菊行程等爭議；而柯志恩的負面聲量，則聚焦於柯志恩子女美國公民身分、以及曾經批評年輕人不會說台語等爭議。

