大數據執行長金志丞榮獲2025 100MVP 經理人殊榮 打造AI信任決策服務新標竿
由《經理人》月刊主辦的「100MVP 經理人」選拔已邁入第18屆，頒獎典禮於今（28）日於台北遠東香格里拉飯店隆重舉行。當前國際局勢震盪，地緣政治風險升高，加上科技進展日新月異，全球企業面臨前所未有的挑戰與轉折。本屆評選聚焦於在變局之中突破自我、為組織創造價值的優秀經理人，來自各產業的100位領導者獲選殊榮。
大數據(股)公司
大數據股份有限公司創辦人暨執行長金志丞憑藉其十年來在數據科技產業深耕、持續推動AI應用落地，成功打造全台指標性數據分析平台與AI解決方案，榮獲本屆100MVP「產品服務類」經理人獎項肯定。大數據(股)公司執行長金志丞表示，很榮幸在公司慶祝邁入第十年的同時獲得肯定，堅信創新的本質，是解決還沒有標準答案的問題。未來，會持續用AI與數據幫助台灣及全球企業做出更快、更可信的決策，讓世界看見台灣的大數據實力。
大數據(股)公司執行長金志丞於2015年創立公司，以「AI × Trust × Insights」為核心理念，帶領團隊從單一數據分析工具，逐步建構出完整的「智能數據價值鏈」，服務橫跨企業、政府、學術等超過1,000家單位，並打造《KEYPO大數據關鍵引擎》、《網路溫度計DailyView》等具市場影響力的產品與品牌。
大數據(股)公司
面對生成式AI崛起與資訊信任危機交錯的時代，大數據(股)公司近年推出多項創新產品，積極協助企業在變局中做出更快、更可信的決策。其中，《KEYPO Agent》為台灣首創結合 GenAI 的輿情分析軟體，用戶只需以自然語言提問，即可即時獲得分析結果與行動建議，從「看數據」進化為「即問即答、直達洞察」。《KEYTECTOR》則透過語意分析與頻道特徵偵測技術，主動掃描網路偽冒與詐騙風險，實現事前預警，協助品牌守住信任防線；而《KEYKYC》商業風險決策平台，則整合多源資料與 AI 模型，幫助企業快速辨識供應鏈與潛在合作對象的風險輪廓，強化整體決策安全性與彈性。
2024年，公司營收突破雙位數成長，並通過數位發展部「AI技術服務能量」登錄與ISO 27001國際資安認證，為台灣少數具備AI與資安雙實力的SaaS輿情品牌。展望未來，大數據(股)公司將持續強化智能決策應用的橫向深度與產業覆蓋，推動AI技術與信任治理的結合，落實企業ESG永續價值，致力成為世界級的台灣大數據品牌。
大數據榮獲首屆「ESG for Culture」多元合作獎 深度內容、跨界合作獲肯定
AI智能防詐！大數據KEYTECTOR防偽冒 攜手勤業眾信共創防詐生態圈
BIG DATA EVENT 2025重磅推出AI新品 強化品牌信任防線
2025十大常見詐騙手法揭曉！討論度冠軍居然是它
2025 網路口碑之星｜32獎項一次看
