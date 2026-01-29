「大文山 ESG 行動聯盟」正式啟動，萬芳醫院攜手13個產官學宗教團體 共築韌性永續社區

大文山ESG聯盟。（圖：萬芳醫院提供）

醫療機構不只是看病的地方，更是社區永續的發動機！臺北市立萬芳醫院於28日舉行「大文山 ESG 行動聯盟」啟動儀式。在台灣永續能源研究基金會（TAISE）董事長簡又新與文山區區長鄧淞駿的共同見證下，萬芳醫院聯手橫跨宗教、教育、生態、健康四大領域的 13 家在地夥伴，正式簽署「大文山 ESG 行動倡議書」。這不僅象徵文山區邁向區域型韌性社區，也開創全台首度由醫院擔任核心、跨域整合區域ESG行動的創新模式。

萬芳醫院院長、聯盟首任主任委員劉燦宏表示：「醫院的責任，不只存在於病房裡，而是在整個社區的未來裡。」他指出，面對氣候變遷與高齡化社會的雙重挑戰，醫院必須走出圍牆，與社區並肩前行。

劉院長強調，聯盟的核心在於串聯而非各自為政：「永續不是多做一件事，而是把對的事，大家一起做好。」透過聯盟平台，讓資源得以流動、經驗得以複製，讓永續行動真正扎根文山。

聯盟橫跨四大面向，織就綿密的社區共榮網：一、宗教與心靈：指南宮、木柵忠順廟、景美集應廟、木柵集應廟。二、教育與文化：政治大學、萬芳高中、興華國小。三、生態與環境：臺北市立動物園。四、健康與運動：文山區健康服務中心、景美醫院、文山運動中心、文山安全社區暨健康城市促進會。

為協助夥伴零痛點轉型，萬芳醫院啟動「資源賦能計畫」：一、知識分享：協助夥伴接軌 ISO 14064-1 等國際標準並提供節能診斷。二、技術循環：分享醫療廢棄物再造技術，展現循環經濟價值。三、示範場域：預計2026年4月完工的「永續教育廣場」，將展示太陽能照明、雨水回收與再製材料，作為區域環教地標。

台灣永續能源研究基金會簡又新董事長對此模式給予高度肯定，認為這是「核心醫院帶動區域生態」的優異典範，可作為全台區域 ESG 的參考指標。文山區區長鄧淞駿則肯定萬芳醫院發揮醫療機構影響力，成功串聯分散資源、發揮加乘效應，讓永續行動更精準對接社區需求。未來聯盟將採會員推薦制，透過定期共識會議媒合永續專案，攜手實踐共好未來。