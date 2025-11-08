大新營嘉年華 義賣助風災家庭

二０二五大新營嘉年華盛會，八日起一連兩天登場。（記者陳佳伶攝）

記者陳佳伶∕新營報導

二０二五大新營嘉年華，八日起一連兩天在新營民權路登場，今年共有一百五十家廠商參展，吸引很多民眾前往逛市集、看表演，一邊品味在地美食、選購特色伴手禮，也舉辦「公益競標、愛心義賣」，義賣所得協助受丹娜絲風災影響的家庭，讓這場嘉年華充滿溫度與希望。

二０二五大新營嘉年華開幕式，包括市府副秘書長殷世熙、經發局長張婷媛、多位民代、新營區長陳宏田等人出席，為活動揭開序幕；殷世熙邀請全國民眾八日和九日兩天到新營走走逛逛、支持在地商家。

廣告 廣告

2025大新營嘉年華八日起一連兩天在新營民權路登場，吸引很多民眾逛市集。（記者陳佳伶攝）

今年「大新營嘉年華」委由新營美食地圖、絆伴市集及姑爺社區發展協會攜手打造專屬主場「Small Park帕克市集」，共邀集卅六家在地攤商參與；台南市府城文化觀光產業協會、台南市文化觀光伴手禮產業發展協會及新營區農會等三大團隊，則有一百一十四家廠商聯合展出。

在活動現場消費，可同步參加「二０二五台南購物節」月月抽活動，獎項包含百萬名車、三Ｃ家電、露營設備與飯店住宿券等豪華好禮。

陳宏田表示，今年所有參展廠商秉持「取之社會、用之於社會」的精神，熱心捐出上百件商品做為義賣品，協助受丹娜絲風災影響的家庭重建家園、重拾生活，邀請民眾踴躍參與公益競標，為社會注入更多溫暖。

除精彩市集，還有街頭藝人帶來活力四射的表演，與民眾近距離互動，讓大家能一邊逛市集、看表演，一邊品味在地美食、選購特色伴手禮，享受熱鬧、有趣的週末時光。