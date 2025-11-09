大新營嘉年華 2天創500萬業績

南部中心／綜合報導高雄市鳳山美泰宮睽違三十年舉辦建醮活動，邀請全國知名廟宇的媽祖一起來共襄盛舉，包括大甲媽、白沙屯媽等八大廟、九位女神齊聚遶境，吸引大批信徒到場跟隨，場面十分熱鬧。高雄市鳳山美泰宮睽違三十年舉辦建醮活動，邀請全國知名廟宇的媽祖一起來共襄盛舉，包括大甲媽、白沙屯媽等八大廟、九位女神齊聚遶境。（圖／民視製表）起馬炮點燃，良辰吉時一到，遶境隊伍熱鬧展開。小貨車上滿載著各地來的媽祖，包括白沙屯媽、大甲媽、後龍媽、北港媽、新港媽、鹿耳門媽、白河福安宮、永安宮，以及在地的美泰宮細媽，九位女神齊聚一堂，在高雄市鳳山地區熱鬧展開遶境。陣頭一個接著一個，鑼鼓喧天，好不熱鬧。從未見過如此大的陣仗，信徒們一早就來朝聖。信徒：「今天四點半就起來了，因為怕說還要停車的時間這樣子。」信徒：「我要來追白沙屯媽祖，從早上走到現在，不會累，OK的。」信徒：「還滿感動的，因為百年來第一次看到那麼多的媽祖在一起。」信徒們大排長龍鑽轎腳，參與百年難得的女神聚會。（圖／民視新聞）近三百年歷史的高雄鳳山美泰宮，宮內供奉著大媽、二媽、細媽和四媽，這次睽違三十年舉辦建醮活動，特別邀請全國各地著名的媽祖廟來共襄盛舉。鳳山美泰宮董事長蘇致榮：「我們非常的榮幸邀請到八大廟、九大媽祖來到鳳山，參與我們美泰宮細媽的聖誕的遶境，這個也是鳳山最大的盛事啦，我相信自從鳳山有這個城市開始，沒有那麼多的媽祖聚集在鳳山過這樣子。」美泰宮的大媽、二媽、四媽也進行車巡，信徒們大排長龍鑽轎腳，參與百年難得的女神聚會。原文出處：百年難得一見！ 「九尊媽祖」齊聚鳳山美泰宮遶境 更多民視新聞報導壽星辦趴「硬X女同學」！5男圍觀趁機「連結、偷抓麻糬」男撿走「陌生女」載摩鐵逞慾！達和解「仍判囚」原因曝網熱議！侯友宜傳「媽祖神像」象徵交棒？ 蘇巧慧回應了

