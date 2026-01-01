大新竹元旦寶寶幸福報到

東元綜合醫院喜迎元旦寶寶，竹縣長楊文科（左三）探視送金飾禮盒。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹、曾芳蘭∕新竹報導

新竹縣東元醫院婦幼中心0.01分迎接首位元旦寶寶，縣長楊文科親手致贈金飾禮盒、育兒禮袋及衛生局準備的母嬰禮品作為賀禮，恭喜爸媽喜添麟兒、弄瓦之喜；新竹市截至1日下午17時，已有8名元旦寶寶報到，其中男寶寶4名、女寶寶4名；自然產5位、剖腹產3位。市長高虹安送上誠摯祝福，表示新生命的到來，讓竹市更加有溫度。

中醫大新竹附醫在0點後喜迎第1位來報到的是男寶寶，新手爸爸陳俊賢表示，夫妻倆本來就很期待生出元旦寶寶，因為「具有象徵性意義，迎來新年新氣象」。陳俊賢說，前年他們懷上雙胞胎卻流產，夫妻倆度過一段難熬的日子。去年再度自然懷孕，讓他們加倍感恩和珍惜，感覺「小孩回來了，重生了」，非常開心，希望跟還在努力的爸比媽咪加油打氣，不放棄，一定會有希望。

新竹市在115年第1天有8名元旦寶寶報到。（新竹市政府提供）

高虹安表示，新竹市粗出生率達6.7%，不僅優於全國平均的5.8，較112年的6%更顯著提升0.7。這顯示市府推動「0到6歲市府養」及「祝你好孕」施政理念已初見成效。

高虹安說，為落實「零到六歲市府養」施政目標，市府持續推動「祝你好孕」三部曲、好孕專車、加碼托育補助及定點臨托服務；同時，提供0到6歲腸病毒與輪狀病毒疫苗補助、啟用「到宅坐月子媒合平台」，並落實兒童友善醫療與幼兒專責醫師制度。今年更推出「祝你好孕2.0：媽咪心晴包」，並且將關懷觸角延伸至產後心理健康。

新竹市立馬偕兒童醫院迎來第1位元旦寶寶，清亮的哭聲為新的1年揭開序幕。寶寶體重2942公克，母嬰均安。媽媽劉小姐分享，新年的第一天迎接孩子的到來，內心充滿感動與幸福，特別感謝寶寶的爸爸一路以來的支持與陪伴，讓她在生產過程中感到安心不孤單。也感謝醫師蔡金翰及護理團隊的專業照護，在每一個關鍵時刻給予耐心指導與溫暖鼓勵，陪伴她平安迎接新生命的誕生。