大新竹合推「高含金量金曲同樂會」嗨翻湳雅公園跨新年

【警政時報 黃溎芬／新竹報導】2026大新竹跨年晚會「新竹 ON LOOP 不斷電」，將於31日晚間6點在竹市大湳雅園熱鬧登場，22日在市府大廳記者會中高虹安市長與楊文科縣長團隊合力高呼，熱情邀請民眾老少相揪來新竹，參加高含「金」量重磅卡司，堪稱金曲獎同樂會的精彩表演，美食、遊藝市集及壓軸的300秒倒數煙火秀，要嗨翻大新竹之夜！

高虹安市長強調縣市合力推辦「金曲同樂會」，要挑戰全台灣含「金」量最高的卡斯陣容。（圖/記者黃溎芬翻攝）

市長高虹安表示，跨年主題為「新竹 ON LOOP 不斷電」，象徵大新竹以滿格的電力朝向未來前進，代表新竹城市連續不停歇的創新驅動力，展現新竹人的活力和熱情。表演節目卡司陣容堅強，有蘇慧倫、韋禮安、TRASH、呂士軒、黃子軒與山平快、蕭秉治、白安、孫盛希、張涵雅、幽靈水晶、徐偉翔、杯緹、金泰佑、SmileDash，許多曾獲金曲獎的歌手，號稱「金曲同樂會」，挑戰全台含「金」量最高陣容。開場並邀請竹市代表樂團海岸乾杯，竹縣代表徐志能及其團隊演出原創曲，為跨年揭開序幕。

大新竹ON LOOP 不斷電跨年晚會，縣市政府團隊熱情邀大家來湳雅公園嗨翻迎新年。（圖/記者黃溎芬翻攝）

楊文科縣長指出縣市一家親，自高市長上任以來，雙方攜手合作、共同為鄉親打拼，展現高度的縣市夥伴關係，每年大新竹跨年晚會更是令人期待，去年參與人次達6萬人，相信今年晚會推出含金量超高的卡司，能為大新竹帶來更多人潮；竹縣府亦將安排接駁車往返竹北與活動會場，從縣政府出發行經體育場、喜來登飯店，回程自21時起至凌晨1時，行經縣政府、體育場、喜來登飯店及高鐵站，歡迎大家多多利用。相關活動資訊，詳情請上新竹縣市政府臉書及官方網路平台查詢。

