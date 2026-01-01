大新竹跨年晚會嗨翻全場！ 新竹縣長楊文科與數萬民眾共賞300秒煙火迎二O二六

新竹縣市政府共同協辦「二O二六新竹跨年晚會『新竹ON LOOP 不斷電』」，三十一日晚間於新竹市大湳雅公園熱力登場，現場吸引數萬名粉絲湧入，韋禮安、蘇慧倫及TRASH等十四組金曲陣容嗨炸舞台，新竹縣長楊文科與民眾倒數迎二O二六

，一同在三百秒璀璨煙火下，許下大新竹共好共榮的新年願望。

新竹縣長楊文科一日致詞時表示，感謝各位鄉親朋友在這又濕又冷的夜晚，齊聚在這裡一起迎接二O二六年。他強調，大新竹是一個充滿科技的年輕城市，而且充滿熱情、希望及創意的地方。同時大新竹也是人文薈萃、文化底蘊深厚的地方，科技、文化在這相會，碰出燦爛火花，看到大家的熱情，非常地感動，攜手一起迎接嶄新的時代，用科技點亮未來，用熱情迎接新年，祝大家新年快樂，馬上幸福！

廣告 廣告

新竹縣長楊文科提到，今年主題「ON LOOP 不斷電」象徵大新竹創意與動能永不中斷，希望能陪伴大家電力滿滿地從二O二五年一路High到二O二六年。預祝所有鄉親二O二六新年快樂，並承諾新的一年將持續致力於城市規劃與資源共享，讓大新竹持續發光發熱。

由張立東、籃籃、活力DJ Dennis與鏝鏝展現精彩主持功力，由新竹在地團體「新竹金曲團隊」、「海岸乾杯」熱情打頭陣，金曲最佳樂團TRASH一上台點燃現場氣氛；空靈歌后白安經典曲目〈是什麼讓我遇見這樣的你〉，感染全場，金曲歌王呂士軒展現不凡魅力、蕭秉治以〈射手〉一曲嗨翻全場。

倒數前重磅嘉賓「不老女神」蘇慧倫溫柔嗓音，讓觀眾聽得如癡如醉。跨年後民眾「電力」不減，金曲才子韋禮安接力登場，破億神曲〈如果可以〉旋律響起，全場萬人齊聲合唱，為二O二六年的起點寫下最完美的註解。

現場周邊還有上百攤美食、文創及玩趣市集，民眾有吃又有玩，重頭戲長達三百秒的璀璨煙火秀在午夜零時綻放，五彩斑斕的火花點亮新竹夜空，象徵大新竹在新的一年更加繁榮、耀眼。