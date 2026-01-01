大新竹跨年晚會嗨翻竹市 楊文科、高虹安與逾6.2萬民眾倒數喜迎2026

二0二六大新竹跨年晚會十二月三十一日晚間於竹市大湳雅公園登場，縣長楊文科、市長高虹安率領縣市政府團隊到場與民眾同歡，逾六點二萬名民眾共襄盛舉，還有長達三百秒煙火秀。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭／竹市報導

二0二六大新竹跨年晚會十二月三十一日晚間於新竹市大湳雅公園熱鬧登場，新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安分別率領縣市政府團隊到場與民眾同歡，並與壓軸藝人蘇慧倫、韋禮安一同倒數迎接新年，現場湧入逾六點二萬名民眾共襄盛舉，眾人在長達三百秒、璀璨奪目的煙火秀中，迎接充滿希望的二0二六年。

高虹安向市民獻上三個新年祝福，首先祝福大家工作順利，期盼付出能獲得回饋、生活更加穩定；其次祝福市民朋友生活平安如意，所有煩惱與不如意都能如同跨年夜的燦爛煙火，一閃而逝、迎向嶄新開始；最後，她強調，無論市民身在何處努力打拼，新竹永遠是大家最溫暖、最可愛的家，市府也將持續與市民攜手向前，讓城市發展與幸福感同步提升。

新竹縣長楊文科指出，大新竹地區同時擁有人文薈萃、文化底蘊深厚的特色，科技與人文在此交會激盪，形塑共存、共榮、共享成果的幸福生活圈，使大新竹成為一個非常適合居住與發展的地方。他表示，二0二六大新竹跨年晚會主場移師竹市舉辦，展現縣市合作更進一步的深化與融合，未來將持續攜手市府及民間單位，以科技點亮未來、以熱情迎接新年，規劃更多高品質、多元化的活動，吸引更多民眾與旅客走進大新竹、感受城市魅力。

新竹市文化局長王翔郁表示，此次跨年晚會演出卡司堅強、節目內容豐富，開場由新竹在地表演團體海岸乾杯率先登場，為晚會揭開熱鬧序幕。由張立東、籃籃、DJ Dennis與鏝鏝搭檔主持，並邀請蘇慧倫、韋禮安、蕭秉治、白安、孫盛希、TRASH、呂士軒、黃子軒與山平快、張涵雅、幽靈水晶、徐暐翔、杯緹、金泰佑、SmileDash等多組實力派與人氣藝人輪番演出，帶來一波又一波的高潮。

文化局說明，除舞台上接連不斷的精彩演出外，活動現場周邊同步規劃上百攤美食、文創與玩趣市集，讓民眾在音樂、燈光與美食交織的跨年夜中，盡情感受節慶氛圍。隨著倒數聲響起，全場齊聲迎接新年，夜空綻放長達三百秒、璀璨奪目的煙火秀，點亮大湳雅公園上空，也為二0二六大新竹跨年晚會畫下圓滿句點。