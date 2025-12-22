大新竹跨年晚會12/31熱鬧開趴 打造科技都的不夜城

▲2026大新竹跨年晚會「新竹 ON LOOP 不斷電」將於12月31日晚間6時起，在新竹市大湳雅園熱鬧登場，新竹市長高虹安、新竹縣長楊文科今日在市府大廳辦理的記者會中，邀請大家相約來新竹。

【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】2026大新竹跨年晚會「新竹 ON LOOP 不斷電」將於12月31日晚間6時起，在新竹市大湳雅園熱鬧登場，新竹市長高虹安、新竹縣長楊文科今(22)日在市府大廳辦理的記者會中，邀請大家相約來新竹，欣賞全台含「金」量最高、重磅卡司堪稱金曲獎同樂會的精彩表演，現場還有美食、遊藝市集、壓軸的300秒倒數煙火秀，一起嗨翻大新竹之夜，迎向充滿希望、光明的2026年!

▲2026大新竹跨年晚會「新竹 ON LOOP 不斷電」記者會開幕演出。

縣長楊文科致詞表示，新竹縣市是一家人，近年來縣市合作持續升溫，共同打造文化、科技、幸福宜居的大新竹生活圈。縣市合辦跨年晚會除了經濟、有效力、合理，難能可貴的是獲得企業挹注，讓公部門資源可用在各項建設推動上。楊縣長邀請鄉親共襄盛舉，在音樂、歡笑聲中歡迎2025年、迎向新的一年。

縣府交旅處說明，為讓跨年動區域交通順暢、減少當地道路衝擊，當天規劃免費接駁車讓新竹縣民眾到達會場更方便。接駁專車去程起站自新竹縣政府站出發，行經體育場站、喜來登站至活動會場，竹北發車時間自12月31日下午4時起至晚上10時末班車，班距約20至30分鐘一班，或坐滿即發車；回程自活動會場出發，行經新竹縣政府站、體育場站、喜來登站，並增停高鐵站，末班車表定至元旦當日上午1時或疏散完畢為止，歡迎縣民多加利用。

市長高虹安表示，2026大新竹跨年晚會由東森電視主辦，縣市政府戮力協辦，主題為「新竹 ON LOOP 不斷電」，象徵大新竹以滿格的電力朝向未來前進，代表新竹城市連續不停歇的創新驅動力，在跨越2026年的精彩時刻裡，展現新竹人的活力和熱情。現場除超過百攤的美食、遊藝市集外，更安排300秒倒數煙火秀，讓民眾一邊欣賞演出，一邊享用美食，期待新年倒數，從12月31日晚間6時起，不間斷演出直至1月1日的凌晨，要跟新竹民眾一起嗨翻大新竹之夜。

高虹安說，跨年卡司陣容堅強，有蘇慧倫、韋禮安、TRASH、呂士軒、黃子軒與山平快、蕭秉治、白安、孫盛希、張涵雅、幽靈水晶、徐偉翔、杯緹、金泰佑、SmileDash，有許多曾獲金曲獎的歌手，號稱「金曲同樂會」，挑戰全台含「金」量最高陣容。開場並邀請竹市代表樂團海岸乾杯，及竹縣代表徐志能及其團隊演出原創曲，為跨年揭開序幕。

竹市文化局表示，為利活動順利進行，文化局偕同交通處、警察局等單位，規劃交通管制專案，會場周邊大雅路、水田街、湳雅街部分路段為行人徒步區，自下午4時起管制至翌日凌晨2時。欲參加跨年晚會的民眾，建議搭乘活動專用接駁車，以免現場交通壅塞，竹市接駁自下午5時至23時，分別於南寮漁港旅遊服務中心、新竹車站兩條路線發車，回程自21時起至翌日凌晨1時。此外，亦規劃東大路部分路段慢車道，作為機車臨時停車區，步行15分鐘內可抵達會場。