大新竹輕軌 今年可望成形

新竹市長高虹安1日在新竹市政府接受中時專訪表示，大新竹輕軌是解決交通與提升城市安全最關鍵的一環。（石智中攝）

新竹科學園區擁有17萬就業人口，交通壅塞長期在新竹市民最頭痛的問題中名列前茅，新竹市長高虹安說，去年大罷免期間站路口，就發現車流已比參選市長時有所疏解，足見在她任內交通已有所改善，大新竹輕軌則是解決交通與提升城市安全最關鍵的一環，今年是最接近成形的一年。

高虹安競選市長時，常選擇竹科附近重要路口，包括光復路、學府路等拜票，原因是塞車嚴重、停等時間極長，「政見可以講很久」。去年因大罷免，高虹安再次站在相同路口，明顯發現車流順暢許多，過去機車塞滿待轉區，甚至溢出至對向車道的亂象已大幅改善。

這項改變得益於市府團隊落實「開源」策略。高虹安說，上任第1天就成立交通改善小組，並陸續在關埔地區開通慈濟路、慈祥路及關新路等7條路段，加上與新竹縣合作開通「東科路」，成功分流新竹縣進入園區的車流，不再全數擠入市區。

高虹安強調，改善交通的第2步是「節流」，降低私家車上路數量，市府積極爭取「桃竹竹苗通勤月票」，其中竹竹月票僅需不到300元，自民國112年10月上路至今已突破1600萬人次使用，大幅增加民眾轉換大眾運輸的誘因。

針對延宕多年的大新竹輕軌，高虹安透露，目前已獲中央核定補助前期規畫設計，並由新竹縣市、科管局、園區公會四方簽署MOU共同推動。她強調「今年是最接近大新竹輕軌成形的一年」，隨著《財劃法》修法推動，新竹市將有更充裕的經費應對土地徵收與工程支出。

除了疏解車流，高虹安特別提到推動輕軌的另一個原因，是民眾的生命財產安全，她透露曾看過相關數據，發現全台縣市的交通事故數據呈現正相關，有捷運或輕軌的城市，死亡與受傷車禍比例明顯較低。