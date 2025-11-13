大新竹輕軌「紅藍線整合可行性研究」獲中央核定補助
大新竹輕軌計畫再推進！新竹市政府積極爭取「新竹縣市輕軌紅藍線整合可行性研究報告」補助，於昨(12)日終獲交通部同意補助新臺幣2,100萬元，地方自籌款則將與新竹縣政府共同分擔。代理市長邱臣遠感謝交通部的支持，他說，市府於今年3月4日、7月1日代表新竹市、縣向中央爭取整合可行性研究經費，感謝中央對此計畫給予正面肯定，為加速本計畫推動，後續將儘速辦理納入預算與招標作業程序。
邱邱臣遠代理市長說明，市長高虹安上任後積極推動大新竹輕軌計畫，和新竹縣、園區公會簽署MOU，行政院去(113)年公布桃竹苗大矽谷計畫，市府團隊拜會行政院爭取專案補助大新竹輕軌計畫，行政院將大新竹輕軌納入桃竹苗大矽谷計畫，並責請鐵道局整合新竹縣、市輕軌路網，交通部鐵道局於113年3月27日邀集新竹市、縣政府共商縣市輕軌計畫整合議題，會議結論由市府擔任主政單位，整合新竹縣市輕軌可行性研究報告。
交通處說明，為培養輕軌運量，高市長上任後推動全市首條全線使用電動公車的先導公車路線，已於113年12月13日啟用，即為大新竹輕軌紅線路線，也是竹市首條直達園區的公車路，串聯新竹火車站、清大、陽明交大、科學園區、高鐵新竹站及生醫園區，截至114年10月31日止，累積載客數達33萬2,870人次，平均每班次33人。透過先導公車投入營運，盼培養大眾運輸使用人口習慣，提高未來輕軌紅線的潛在運量。
交通處補充，為加速實現桃竹苗大矽谷計畫，市府與縣府積極合作，透過縣市整合打造全新輕軌路網，解決園區交通問題。大新竹輕軌計畫紅線預計串聯舊城區、工研院、2所大學、科學園區、臺鐵新莊車站及高鐵新竹站，將整合現有交通系統，與臺鐵、高鐵系統結合，沿光復路及平行慈雲路路廊營運，可有效舒緩交通瓶頸。後續規劃各方建議會納入通盤考量，期盼透過中央地方攜手，加速大新竹地區公共運輸建設，共創民眾福祉。
