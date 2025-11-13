大新竹輕軌「紅藍線整合可行性研究」獲中央核定補助

高雄市 / 綜合報導 養殖烏魚產季到，高雄養殖業者載滿烏魚的貨車卸貨，整車烏魚傾洩而下，宛如烏魚瀑布，畫面相當壯觀，令人好奇的是，業者一邊卸貨一邊搖晃貨車，同時大聲吆喝，相當特別，業者說，搖晃車體是為了製造海浪的感覺，讓烏魚快速滑出，不必上車抓魚，至於吆喝聲，是提醒其他人，烏魚瀑布要出現了，注意安全，別一不小心被烏魚打到。一整車的烏魚傾洩而下，就像是烏魚瀑布，數量相當驚人，這卸貨過程也很熱鬧，車上有兩個人，賣力搖晃車身，還有人大聲吆喝，烏魚滑出的瞬間，其他人也沒閒著，用身體頂住箱子，似乎就怕一個不小心，大量烏魚衝了出去，成了烏魚海，只是為何卸個烏魚，動作這麼多，要又搖又晃又大喊的。水產公司副董事長吳藙民說：「用搖的方式有點像說造成一個海浪的波動，讓上面的魚貨可以快速的宣洩下來，後面的人力不用再上去把魚挑上來，(吆喝)也是順便告知下面的工作同仁，魚貨即將要宣洩下來如果沒有注意到的話，會很容易發生被魚砸的問題。」業者來解答，原來搖晃是為了烏魚快速卸下，吆喝是提醒現場的工作人員，烏魚瀑布來襲小心安全，養殖烏魚的魚卵進入成熟期，業者說10月從新竹開始收，11月換到屏東收，這一車是自屏東的養殖場，烏魚瀑布畫面，是運到彌陀冷凍加工廠卸貨時拍的。水產公司副董事長吳藙民說：「那一車大概兩千多尾的烏魚吧，那車(價值)大概五六十萬跑不掉。」業者也透漏今年的養殖烏魚狀況穩定，預估價格跟去年差不多，烏魚美食季也宣告正式到來。 原始連結

