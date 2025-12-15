大新竹通勤路廊智慧交控計畫效益卓著 持續擴大改善範圍

大新竹通勤路廊智慧交控計畫效益卓著，竹縣府表示，將持續擴大改善範圍，縮短民眾上下班時間。（竹縣府提供）

記者彭新茹／新竹報導

為有效解決新竹縣、市通往新竹科學園區的交通壅塞問題，新竹縣、市政府合作執行三期「大新竹運輸走廊整合道路交通與電信資訊應用計畫」，成功縮短主要路徑行車時間約百分之卅。

新竹科學園區作為大新竹地區的主要通勤廊帶，目前園區就業員工約有十四點六萬名，上班通勤需求高達八點八萬人次，未來配合寶山擴建基地開發，整體就業人口預計將達到約十五點一萬人。

新竹縣政府交通旅遊處分析，在上、下班尖峰時間，前往竹科的車潮易造成新竹縣、市與科學園區間的國道一號、經國橋、興隆橋等三條主要南北向聯絡橋樑嚴重壅塞。

因應「高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程」完工通車，部分往返園區的車流已轉移至利用興隆橋及高鐵橋下道路通勤。為持續優化交通路網，新竹縣政府在「園縣市共好高峰會」中提案辦理新計畫，並於今年七月成功爭取到交通部「智慧運輸系統發展建設計畫」補助，總經費為近二千八百六十六萬元。

縣長楊文科表示，「大新竹興隆橋廊帶（竹北至園區）智慧交控計畫」將針對興隆橋廊帶執行跨域智慧號控，將整合沿線周邊共廿五處號誌路口，以強化幹道連鎖及車流管理，提升興隆橋廊帶周邊路網的行車效率。計畫建置完成後，預期將可改善興隆橋上班尖峰交通壅塞問題，目標減省主要路徑旅行時間百分之十以上。