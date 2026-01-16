「大新竹首例院前葉克膜啟動」警消醫聯手救回36歲男子

救護車內影像顯示，救護人員於送醫途中持續對患者施行高品質心肺復甦術（CPR）、藥物治療及電擊監測，並同步回報院方，成功銜接院前葉克膜啟動時機。（圖/記者張家燁翻攝）

【警政時報 張家燁／新竹報導】新竹縣竹北市一名36歲李姓科技公司員工，於本月6日下午於公司搭乘電梯時突發倒地、當場失去意識，所幸同事第一時間撥打119求助，並在消防人員抵達前即刻施行心肺復甦術（CPR），成功為後續搶救爭取寶貴時間，新竹縣政府消防局救護人員到場後，確認患者為心跳停止狀態，立即展開高品質急救處置。

救護團隊現場共實施8次電擊，並同步聯繫竹北東元醫院，啟動「院前葉克膜（ECMO）搶救機制」，成為新竹縣首例實際啟動並成功救回生命的案例，在消防端即時回報與院方預先整備下，急診與心臟外科團隊迅速完成葉克膜置入，自啟動至完成灌流僅25分鐘，隨後轉送心導管室檢查，患者目前已順利移除插管及葉克膜，病況穩定，轉至一般病房觀察，近日可望出院。

新竹縣政府消防局救護人員日前前往醫院探視36歲李姓男子，見其恢復狀況良好，親切關心並祝福早日康復，展現院前急救與院內醫療無縫接軌的溫暖成果。（圖/記者張家燁翻攝）

新竹縣政府消防局表示，自115年1月1日起正式與東元醫院建立「院前葉克膜啟動機制」，本案為機制上路後不到一週即成功挽救生命的實證案例，充分展現跨機關即時協作與專業判斷的重要性，消防局緊急救護科科長李浩銘日前率隊，偕同當日出勤的資深高級救護技術員李均祈與許嘉雄同仁前往醫院探視患者，見其恢復情況良好，救護同仁皆感到相當欣慰。

新竹縣政府消防局光明高救隊資深高級救護技術員李均祈(左)、許嘉雄(右)，為此次新竹縣首例院前葉克膜成功搶救的重要關鍵人物，於分隊前與救護車合影，展現第一線救護專業與守護生命的使命感。（圖/記者張家燁翻攝）

東元醫院急診科急救醫學教育中心主任簡振宇指出，心跳停止後，腦部缺氧傷害將隨時間快速惡化，若能在院前即時啟動葉克膜，可大幅縮短置入時間，讓患者迅速恢復接近正常的腦部與冠狀動脈灌流，顯著提升存活率與神經學預後，本案患者符合年齡、目擊倒地、旁觀者施行CPR及可電擊心律等啟動條件，從現場急救、院前通報到院內接手，完整串聯「生命之鏈」，堪稱新竹縣院前急救與醫療體系合作的重要里程碑。

