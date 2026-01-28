大新聞大爆卦/新台幣為何改版？ 線上投票超過6成認為「去蔣化」

中央銀行日前宣布將以「臺灣之美」作為系列主題，規劃新台幣鈔券改版，並開放民眾網路票選。對此，中天《大新聞大爆卦》節目今（28日）開啟線上投票活動，「你覺得新台幣為何要改版？」投票才進行1小時多，就有62%的網友認為是在「去蔣化」。

中天大新聞大爆卦。（中天新聞）

中天《大新聞大爆卦》下午2時節目一開始就進行「HotNews Talk」活動，針對「你覺得新台幣為什麼要改版？」進行線上投票，目前仍在進行，經過短短1小時，至3時10分為止，就有7000名網友表態。

中天大新聞大爆卦。（中天新聞）

其中，認為認為「去蔣化」的網友最多，有高達62%的網友都這麼認為。

其他選項中，認為「彰顯台灣之美」的只有3%；認為「錢太多」的有35%。

中天大新聞大爆卦目前投票狀況。（中天新聞）

