大新莊心臟醫療新突破 血管內震波碎石術助高風險病患

（記者陳志仁／新北報導）為提供大新莊地區民眾醫學中心等級心臟醫療服務，衛生福利部臺北醫院心臟內科自去年7月引進「血管內震波碎石術」（IVL），迄今已順利完成17例高難度冠狀動脈鈣化介入手術，展現醫療團隊在複雜高風險病灶治療上的專業與穩健實力。

圖／自引進「血管內震波碎石術」，臺北醫院心臟內科已順利完成超過17例高難度冠狀動脈鈣化導管手術。（臺北醫院提供）

血管內震波碎石術是革命性的心導管治療方式，心臟內科黃啟銘主任指出，醫師透過專屬球囊導管送入病灶位置，以低壓釋放高能量聲波，選擇性擊碎血管壁鈣化沉積，恢復血管柔韌度，進而安全完成氣球擴張與支架置放；此技術精準、安全，僅作用於鈣化病灶，避免傷及正常血管組織，特別適用於深層或環狀鈣化的高風險病灶。

廣告 廣告

傳統方式如「一般氣球擴張術」，雖能擴張血管，但面對嚴重鈣化病灶常力有未逮，且易導致血管破裂；「切割氣球擴張術」是利用刀片切割血管斑塊，但對於深層或環狀鈣化仍有限制；「冠狀動脈旋磨術」（Rotablator）透過高速鑽石磨頭鑽削斑塊，雖可處理堅硬病灶，但手術時間長、技術門檻高，且有血管解離或慢流現象的風險。

相較之下，「血管內震波碎石術」具備多項明顯優勢，包括低壓操作、顯著降低血管破裂風險，安全性高，能有效處理最嚴重的環狀與深層鈣化病灶，提高手術成功率，並可大幅減少傳統旋磨術常見的併發症，提升整體手術安全性；臺北醫院已成功協助多位高風險病患完成困難手術，包括一名近80歲、左前降支雙側鈣化病灶超過80%的病人，術後症狀明顯改善，恢復順利。

黃啟銘主任強調，每一位病人背後都是家庭的期待與牽掛，引進IVL可安全、有效處理最困難的冠狀動脈鈣化病灶，讓病人重拾健康與生活品質；臺北醫院也將持續引進國際最新醫療科技，結合臨床經驗與研究成果，提供「醫學中心技術、社區醫院溫暖」的心血管醫療服務，落實守護在地民眾健康的使命。

更多引新聞報導

臺北醫院31日起門診收據無紙化 就醫更便利兼顧減碳

非洲童聲唱進醫院 臺北醫院聖誕傳愛溫暖病友人心間

